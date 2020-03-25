Çinli teknoloji devi Xiaomi, önemli özelliklere ev sahipliği yapan Roidmi F8 Pro adındaki yeni elektrikli süpürgesini tanıttı. 2.500 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan beslenen ürün, 60 dakika boyunca aralıksız bir şekilde çalışabiliyor.

Akıllı telefon modellerinin yanı sıra kullanıcıların gündelik yaşamlarını kolaylaştıracak pek çok ürün de geliştiren Xiaomi, yeni elektrikli el süpürgesi Roidmi F8 Pro’yu gün yüzüne çıkardı. İlk kez 2018 yılında piyasaya çıkan ve segmentinin en popüler ürünlerinden biri haline gelen Roidmi F8’in yükseltilmiş bir versiyonu olan elektrikli süpürge, gelişmiş özellikleri ile dikkat çekiyor.

F8’de 115W olan vakum gücünü Pro versiyonunda 135W'a yükselten Çinli marka, filtre sayısı da bu modelde dörtten beşe çıkardı. Pil ömrü tarafında da önemli iyileştirmeler alan Roidmi F8 Pro, 60 dakika boyunca aralıksız bir şekilde çalışabiliyor.

Hem F8 hem de F8 Pro, 2.500mAh bataryaya sahip olsa da F8'de 76Wh olan güç tüketimi, F8 Pro'da 72Wh'ye düşürüldü. Tasarım açısından Roidmi 8 Pro, F8'in basit geometrik tasarım stiline ayak uyduruyor. Yalnızca tek bir düğmesi bulunan elektrikli süpürge, oldukça kolay bir kullanım sunuyor. Üründe ayrıca küçük bir güç gösterge ekranı da bulunuyor.

Hafif bir tasarımla gelen Roidmi F8 Pro, sadece 1.5 kilogramlık bir ağırlığa sahip. Bu sayede uzun kullanımlarda dahi kol yorgunluğuna neden olmayan elektrikli süpürge, beklentileri fazlasıyla karşılayabilecek bir ürün gibi görünüyor.

Hava kanalını, filtreleme sistemini ve bataryayı optimize etmek için yeniden tasarlayan Xiaomi, böylece Roidmi F8 Pro'nun performansını yüzde 27 artırdı. Aynı zamanda, gürültüyü yüzde 10 azaltan üçlü akıllı gürültü azaltma tasarımını benimseyen ürün, sadece 72 desibel kadar ses çıkarıyor. Bugün itibarıyla raflardaki yerini alan Roidmi F8 Pro el süpürgesi, 1.599 yuan (226 dolar - 1.460 TL) fiyattan alıcı buluyor.