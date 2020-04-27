Xiaomi Mi 10 Lite Zoom - Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bir süredir beklenen yeni akıllı telefonu Mi 10 Lite Zoom'u (Mi 10 Youth Edition) resmen duyurdu. Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni telefonu 5G desteğiyle geliyor ve tüketicilere pek çok etkileyici özellik sunuyor.

Sabah saatlerinde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin bugün bir etkinlik düzenleyeceğinden ve bu etkinlik kapsamında MIUI 12'nin ve Mi 10 Lite Zoom'un duyurulacağından bahsetmiştik. Şimdi beklenen etkinlik başladı ve Xiaomi, yeni akıllı telefonu Mi 10 Lite Zoom'u etkileyici özellikleriyle duyurdu. Dilerseniz hemen, Xiaomi'nin yeni telefonuyla neler sunacağına yakından bakalım.

6.57 inç FHD+ çözünürlük sunan bir AMOLED ekrana sahip olan telefon, 180 Hz dokunma hassasiyeti ve HDR10+ teknolojisiyle geliyor. Snapdragon 765G'den güç alan Mi 10 Lite Zoom, bu gücü 8 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar da depolama alanı ile destekliyor. 5G destekli bir akıllı telefon olan Mi 10 Lite Zoom, bu desteği Snapdragon X52 modem ile sağlıyor.

Karşınızda Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Telefonun damla çentiğinde 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamera bulunuyor. Arka kısma baktığımızda ise dörtlü bir kamera kurulumuna denk geliyoruz. Mi 10 Lite Zoom; 48 MP çözünürlük sunan ana kameraya, 8 MP geniş açılı kameraya, 8 MP periskop telefoto kameraya ve 2 MP de makro kameraya sahip. 8 MP'lik periskop telefoto kamera, tüketicilere 50X'e kadar yakınlaştırma imkanı sağlıyor.

Tüm bu özelliklerine ek olarak Xiaomi'nin yeni akıllı telefonu, ekran üzerine yerleştirilmiş parmak izi okuyucu ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin yanı sıra 4.160 mAh kapasiteli bir batarya ile birlikte geliyor. Qualcomm QuickCharge 4+ desteğine sahip olan bu batarya, 22.5 watt hızlı şarj dersteği sunuyor.

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom teknik özellikleri

Ekran: 6.57 inç, FHD+ AMOLED

İşlemci: Snapdragon 765G

RAM: 6 GB ya da 8 GB

Depolama: 64 GB, 128 GB ya da 256 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 8 MP + 2 MP

Batarya: 4.160 mAh (22.5 watt hızlı şarj)

İşletim Sistemi: MIUI 12

Mi 10 Lite Zoom fiyatı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalara göre Xiaomi Mi 10 Lite Zoom, Çinli tüketicilerin beğenisine birkaç gün içerisinde sunulacak. Kısa bir süre içerisinde Türkiye ve diğer ülke pazarlarına da girmesi beklenen telefonun fiyatı ise şöyle olacak;