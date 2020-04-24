Doogee, bu kez giriş seviyesi yeni akıllı telefonu X95 ile karşımıza çıktı. Doogee X95, özellikleriyle günümüz standartlarının altında kalsa da, uygun fiyatıyla iyi bir fiyat/performans seçeneği oluşturuyor.

Akıllı telefon ve aksesuar üreticisi Doogee, yeni akıllı telefonunu X95'i resmi olarak tanıttı. Daha önce piyasaya sürdüğü sağlamlık odaklı telefonlarıyla bilinen şirket, bu kez fiyat noktasında oldukça bütçe dostu ve modern görünümlü bir modelle karşımıza çıktı.

Doogee X95, 600 nit maksimum parlaklığa sahip 6.52 inç HD+ çözünürlüklü 19:9 LCD dokunmatik ekran ve Gorilla Glass koruma ile birlikte geliyor. Gorilla Glass'ın hangi versiyonunun telefonda yer aldığı belirtilmemiş. Ayrıca ekranın üst orta kısmında damla çentik içinde selfie kamerası bulunuyor.

Doogee X95, giriş seviyesi özellikleri çok uygun bir fiyatla sunuyor

Doogee X95, 1.3 GHz hızında çalışan dört Cortex-A53 çekirdeğine sahip MediaTek MT6737 işlemcisinden güç alıyor. Telefonda 2 GB RAM ve 32 GB genişletilebilir depolama alanı sunuluyor. Bu özellikler her ne kadar düşük görünse de, telefonun fiyatına göre yeterli özellikler olduğu söylenebilir. Ayrıca cihazın üzerinde çift SIM veya bir SIM ve bir microSD kart kullanabileceğiniz hibrit kart yuvası bulunuyor.

Telefonun arka tarafında 13 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2x zoom özellikli 2 MP telefoto kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise damla çentik içinde, otomatik güzelleştirme özelliklerine sahip 5 MP selfie kamerası var. Doogee X95, 10W kablolu şarj destekleyen 4.350 mAh bataryaya sahip. Parmak izi sensörü olmayan telefonda, 2D yüz kilidi bulunuyor. Cihaz kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Doogee X95 siyah, yeşil ve mavi renk seçenekleriyle 59 dolar gibi çok uygun bir fiyattan satışa sunuldu.

Doogee X95'in özellikleri