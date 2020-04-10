Xiaomi’nin Yeni Amiral Gemisi Mi 10 Türkiye’de Satışa Çıktı

Xiaomi, bir süredir uluslararası pazarda adeta yok satan Mi 10’u Türkiye’de satışa çıkardı. Günümüz amiral gemilerinin tüm özelliklerini barındıran cihaz, yüzde 15 indirimle 8.499,91 TL’den satışa sunuldu.

Uzun süredir Türkiye’de satışa sunulması beklenen Xiaomi Mi 10, sonunda satışa çıktı. Xiaomi’den görmeye alıştığımız fiyatların üstünde bir değere sahip olan telefon, Xiaomi’nin Hepsiburada sayfası üzerinde satışa sunuldu. Xiaomi Türkiye garantisi ile satılan ve 256 GB depolama alanı bulunan cihaz, ülkemizde yüzde 15 indirimle 8.499,91 TL’den satılıyor.

Xiaomi, Mi 10’la beraber tanıttığı Mi 10 Pro ve Mi 10 Lite’ı şu an ülkemizde satışa sunmadı. Mi 10’un 8.499,91 TL’den satışa çıktığını göz önüne alırsak Mi 10 Pro’nun 10000 - 12000 TL arasında bir fiyatla satışa sunulacağı düşünülüyor.

Ekran kırılmalarında ücretsiz değişim

Xiaomi’nin beklenenden tuzlu telefonu Mi 10, ücretsiz ekran değişim desteği sunuyor. Telefonun ekranında kırılma gibi herhangi bir sorun yaşanırsa, herhangi bir ücret ödemeden ekranı değiştirme garantisi veren Xiaomi, bu seçeneği ile müşterilerden beğeni toplayacak gibi görünüyor.

Türkiye’de satılan Xiaomi Mi 10’un özellikleri

6,67 inçlik devasa bir Süper AMOLED ekranla gelen Xiaomi Mi 10, güç kısmında Qualcomm’un 2020 model amiral gemileri için geliştirdiği Snapdragon 865 yonga setini kullanıyor. Ülkemizde 8 GB RAM ile birlikte gelen Mi 10, 256 GB depolama alanıyla kullanıcılarına geniş bir alan yaratıyor.

Arkasında dörtlü kamera kurulumuna sahip telefon, ana sensöründe f/1,7 diyafram aralığına sahip 108 MP kamera kullanıyor. Cihaz, bu kameraya ek olarak 13 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü sunuyor. Ön tarafına baktığımızda ise 20 MP geniş açılı bir selfie kamerası bizleri karşılıyor.

4.780 mAh’lik bir bataryaya sahip olan Mi 10, 30 W hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 gibi günümüzün üst düzey özellikleriyle gelen Xiaomi Mi 10, 8.499,91 TL’lik fiyatıyla daha uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.