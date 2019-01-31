Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 SE'ye Gece Modu Özelliği Geliyor

Cihazlarını sürekli olarak güncelleyen ve yeni özellikler kazandıran Xiaomi, Mi 8 ve Mi 8 SE modellerine 4K 60fps video kaydı, ayrıca Gece Modu özellikleri getirecek.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, hiçbir zaman akıllı telefon endüstrisinin en iyi kamera performansını sunmayı başaramadı. Ancak şirket, hem donanımsal hem de yazılımsal olarak kendini sürekli olarak geliştirerek her çıkardığı akıllı telefonda daha iyi kamera performansı ve daha iyi fotoğraf kalitesi sundu.

Xiaomi’nin kameralar konusunda bir diğer başarısı ise yeni akıllı telefonları ile tanıtmış olduğu bir özelliği, eski akıllı telefonlarına da sunabilmesidir. Şirket, cihazlarını sürekli olarak güncelleyerek eski akıllı telefonlarının da en yeni akıllı telefon özelliklerine sahip olmasını sağlıyor.

Xiaomi, Mi Mix 3 modeli ile tanıttığı Super Night Scene adlı gece modunu Redmi Note 7 modeline de getireceğini duyurdu. Dahası, Mi 8 ve Mi 8 SE modelleri de Super Night Scene modu sayesinde düşük ışıkta harika fotoğraflar çekebilme yeteneğine sahip olacaklar. Üstelik bu iki cihaza 4K 60fps video kaydı modu de gelecek.

Weibo gönderisine göre Mi 8 SE’nin gece modu ile buluşması Şubat ayının sonlarını bulabilir. 4K 60fps video kaydı özelliğinin cihazlara sunulması ise 2 ayı bulacak. Güncellemeler kullanıcılara sunulacak hale geldiğinde OTA olarak kullanıma sunulacak.