2018 Yılında Hangi Şirket Ne Kadar Akıllı Telefon Sattı?

Canalys, 2018 yılında hangi şirketin ne kadar akıllı telefon sattığını açıkladı. Toplam akıllı telefon satışında düşüş görülürken, Apple ve Samsung, akıllı telefon satışlarında düşüş gösteren şirketler arasında yer aldı.

2018, akıllı telefon pazarı için oldukça yenilikçi bir yıl oldu. Kalın çerçeveli akıllı telefonlar yerlerini önce çentikli telefonlara, daha sonra da tamamen çerçevesiz akıllı telefonlara bıraktı. RAM ve depolama alanı kapasiteleri tanıtılan her modelde biraz daha artarken, üreticiler 5G teknolojisi için çalışmalarını hızlandırdı.

2018 yılında en çok yenilik gerçekleştiren şirketler hangileriydi bilemeyiz ancak hangi akıllı telefon üreticinin en fazla ürün sattığını söyleyebiliriz. Güney Koreli teknoloji devi Samsung, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da akıllı telefon endüstrisinin en fazla satan markası olmaya devam etti.

Apple, toplam akıllı telefon satışında ciddi bir düşüş yaşamış olsa da pazar payını yükseltmeyi başardı ve yılın en çok satan ikinci akıllı telefon markası oldu. 2. ve 3. çeyrek satışları ile Apple’ı gerisinde bırakmayı başaran Huawei ise 2018 yılı toplam sonuçlarında Apple’ın arkasında 3. sırada kaldı.

2017 yılında 1 milyar 455 milyon akıllı telefon satışı gerçekleşirken, 2018 yılında bu sayı %4,6 azalarak 1 milyar 388 milyona geriledi. Akıllı telefon endüstrisinin liderleri olan Samsung ve Apple akıllı telefon satışlarında düşüş yaşarken; Huawei, Xiaomi ve Oppo, satış miktarını artırmayı başardı.