Son Dakika: 'Cep Telefonlarına 12 Ay Taksit Süresi' Uzatıldı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, taksit imkanı süresinin uzatıldığını müjdeledi.

Daha önceleri 31 Ocak 2019 olarak açıklanan, 3.500 TL ve üzeri fiyatlandırmalara sahip telefonların 12 aylık taksit imkanının son tarihi uzatıldı. Buna göre 31 Ocak'ta bitecek olan uygulama, Nisan 2019'a kadar devam edecek.

Mehmet Ali Akben, "3 bin 500 TL'nin üzeri cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerde 12 aylık taksit imkanı nisan sonuna kadar sürecek." diyerek resmi açıklamayı yapmış oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz günlerde cep telefonu alımı konusunda tüketici kredilerdeki taksit süresini 12 aya çekerek tüketicileri sevindirmişti. Böylece 3.500 TL üzeri telefon almayı düşünenler için süre nisan ayının sonuna dek uzamış oldu.