Redmi Note 7 Pro, 3C Güvenlik Sertifikası Aldı

Xiaomi'den ayrılarak bağımsız bir marka haline gelen Redmi'nin yeni cihazı Redmi Note 7 Pro, Çin'de zorunlu kılınan güvenlik sertifikası 3C başvurusu sırasında ortaya çıktı. Redmi'nin 3C sertifikası onaylanan yeni cihazını, bu ayın sonuna kadar duyurması bekleniyor.

20 Şubat tarihinde yeni amiral gemisi Mi 9'u tanıtmaya hazırlanan Xiaomi'nin bağımsız alt markası Redmi, yeni bir cihaz için 3C sertifikası başvurusunda bulundu. Redmi başkanı Lu Weibing'in Redmi Note 7 Pro'nun Xiaomi Mi 9'dan sonra tanıtılacağını söylediği açıklamalar sertifika başvurusunda görülen yeni cihazla birleştirildiğinde, bu gizemli cihazın Redmi Note 7 Pro olduğunu neredeyse kesin denilebilir.

Geçtiğimiz ay M1901F7C, M1901F7E ve M1901F7T model numaralarıyla tanıtılan Redmi Note 7'den sonra sertifikasyon başvurusunda ortaya çıkan yeni cihazın M1901F7BE model numarasına sahip olduğu görülüyor. 18 W'a kadar hızlı şarj desteği bulunan yeni cihazın model numarasındaki bu benzerlik, Redmi Note 7 Pro'yu işaret ediyor.

Redmi, daha önce Redmi Note 7 Pro'nun ikili arka kamerasında 48 MP çözünürlüğe sahip Sony IMX586 sensörü kullanılacağını doğrulamıştı. Geçen ay tanıtılan Redmi Note 7'de 48 MP Samsung ISOCELL GM1 sensörü kullanıldığını belirtelim.

Snapdragon 675 yonga setine sahip ilk akıllı telefon olacağı iddia edilen Redmi Note 7 Pro'nun, 6 GB RAM ve 128 GB dahili hafızaya sahip olması bekleniyor. Diğer özelliklerinin Redmi Note 7 ile aynı olacağı düşünülen cihazın satış fiyatı hakkında henüz bir açıklama yok.

Redmi Note 7'nin özelliklerinden yola çıkarsak Note 7 Pro'nun 6,3 inç boyutunda FHD+ IPS bir ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. Su damlası şeklinde bir çentikle karşımıza çıkması beklenen akıllı telefonun; 13 MP çözünürlüğünde bir ön kamerayla ve 4.000 mAh değerinde güçlü bir bataryayla geleceği düşünülüyor.