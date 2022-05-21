Xiaomi, merakla beklenen yeni akıllı bilekliği Mi Band 7'nin 24 Mayıs'ta tanıtılacağını açıkladı ve cihazın görseller paylaştı. Söylentiye göre Mi Band 7, 1.62 inç AMOLED ekran ile gelerek Mi Band 6'yı bu konuda geride bırakacak.

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok şirket her geçen gün yeni cihazlarını müşterilerinin beğenisine sunuyor. Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi’nin de bu şirketlerden biri olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Geçtiğimiz haftalarda Xiaomi 12 ve 12 Pro’nun Türkiye fiyatlarını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise şirketin heyecanla beklenen bir başka cihazından yeni bilgiler geldi.

Giyilebilir teknoloji konusunda önde gelen firmalardan olan Xiaomi, bilindiği üzere her yıl yeni bir Mi Band akıllı bilekliklerini piyasaya sürüyor. Şimdi ise gelen haberler, bu sene çıkacak olan Mi Band 7 ile ilgili yeni detayları ortaya koyuyor.

Mi Band 7, 24 Mayıs’ta tanıtılacak

Dev şirket, bugün yaptığı açıklamalarla Mi Band serisinin en yenisi Mi Band 7’nin ne zaman tanıtılacağını duyurdu ve cihazdan yepyeni görseller paylaştı. Weibo üzerinden yapılan açıklamalarda Mi Band 7’nin 24 Mayıs 2022’de tanıtılacağı aktarıldı. Bunun yanı sıra bilekliğin birkaç özelliği ile ilgili de bazı söylentiler ortaya çıktı.

Açıklamalara göre henüz nelere sahip olacağı tam olarak bilinmeyen Xiaomi Mi Band 7 modeli, 1.62 inç AMOLED ekranla gelecek. Bir önceki model olan Mi Band 6’nın ise 1.56 inç AMOLED ekrana sahip olduğunu, yani ekranın büyütülmesinin planlanıyor olabileceğini eklemeden geçmeyelim. Son olarak cihazın NFC desteğine sahip olacağı; ancak bunun dünyanın bazı yerlerinde bulunabileceği de gelen haberler arasında yer alıyor.