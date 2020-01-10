Dört tarafı ekranla çevrili Xiaomi Mi Mix Alpha, tasarımıyla herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Xiaomi, Pekin'de düzenlediği toplantıda, şirketin teknik olarak akıllı telefonu üretmeye hazır olduğunu açıkladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün Pekin'de bir iş konferansı düzenledi. Şirket, etkinlikte her yanı ekranlarla kaplı akıllı telefonu Mi Mix Alpha'nın seri üretime hazır olduğuna açıkladı. Etkinliğe, akıllı telefonun ekran teknolojisinin arkasında yer alan araştırma ve geliştirme ekibi de katıldı.

Xiaomi'nin teknik komitesinin başkanı Cui Baoqiu ve Mi Mix Alpha'nın ekranını geliştiren ar-ge ekibini yöneten Han Haicai, akıllı telefonun üretimiyle ilgili konuyu gündeme getirdi. Üst düzey yetkililere göre akıllı telefon, henüz seri üretime geçmedi çünkü bunu gerçekleştirmek için planları yoktu. Ancak yapılan açıklamada Xiaomi'nin artık telefonun seri üretimine başlayabilecek kapasitede olduğunu belirttiler.

Xiaomi Mi Mix Alpha, seri üretim ile tüm dünyada satışa çıkabilir

Etkinlik sırasında Mi Mix Alpha'nın, şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Lei Jun'un benzersiz ve yenilikçi bir akıllı telefon yapmaya karar vermesinden sonra geliştirildiği de ortaya çıktı. Ayrıca cihazın şu anda piyasada olan ve birbirini tekrarlayan akıllı telefon döngüsünü kırmak için tasarlandığı belirtildi. Cui Baoqiu'ye göre Mi Mix Alpha şu an, Xiaomi'nin yenilikçi çizgisini ve teknolojik gelişimini temsil ediyor.

Xiaomi, Mi Mix Alpha'yı ilk olarak geçtiğimiz eylül ayında duyurdu ve akıllı telefon sıradışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Telefonun öne çıkan özelliklerinin başında gövdesinin neredeyse tamamını kaplayan benzersiz ekran teknolojisi geliyor.

Şu ana kadar Mi Mix Alpha'nın Xiaomi'nin diğer amiral gemisi telefonları gibi seri üretilmeyeceği ve sadece sınırlı sayıda piyasaya sürülecek bir konsept telefon olacağı biliniyordu. Xiaomi, teknik olarak seri üretime başlayabileceğini açıklasa da, şirketin ürünü dünya çapında satışa çıkarmadan önce yerel pazarda sunması bekleniyor.