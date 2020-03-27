Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıttığı üst segment modeli Mi CC9 Pro’yu (Mi Note 10 Pro) resmi internet sitesinden kaldırdı. Dünyanın 108MP sensöre sahip ilk akıllı telefonu unvanına sahip olan cihaz, görkemli özelliklerine rağmen beklentilerin altında bir satış performansı göstermişti.

Xiaomi, Çinli mikroblog platformu Weibo’daki sayfasından yaptığı açıklamada, Kasım 2019 tarihinde piyasaya sürülen Mi CC9 Pro’nun resmi internet sitesinden kaldırıldığını ve artık üretilmeyeceğini duyurdu.

Dünyanın 108MP kameraya sahip ilk akıllı telefonu olarak bilinen cihaz, DxOmark testinden 121 puan alarak dönemin amiral gemileri Galaxy Note 10, Huawei P30 Pro ve Galaxy S10 5G gibi akıllı telefonları geride bırakmayı başarmıştı. Global pazarda çeşitli hafıza yapılandırmaları ile Mi Note 10 Pro ismi ile boy gösteren cihaz, geçtiğimiz şubat ayında ülkemizde 5.700 TL gibi bir fiyattan satışa çıkmıştı.

6,47 inç Full HD+ AMOLED ekran, Snapdragon 730G yonga seti, 30W hızlı şarj destekli 5.260mAh batarya ve 50x dijital zoom sunan beşli kamera kurulumu gibi daha pek çok etkileyici özelliğe ev sahipliği yapan Xiaomi Mi CC9 Pro, henüz bir yılı dahi doldurmadan üretim bandından çekiliyor.

Benzer şekilde, serideki diğer modeller Mi CC9, Mi CC9e ve Mi CC9 Mietu Custom Edition da Xiaomi'nin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Söz konusu modellerin stoklarını sıfırlayan Çinli teknoloji devi, Mi CC9 serisinin üretimini tamamen durdurdu. Xiaomi Mi CC9 Pro / Mi Note 10 Pro’nun 256GB depolamalı varyantı, ülkemizdeki çeşitli e-ticaret sitelerinde 5.600 ile 5.999 TL arasında değişen fiyatlarla satılmaya devam ediyor.