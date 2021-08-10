Mi Pad 5 Modeli, Bir de ‘Pro’ Versiyonla Duyuruldu

Verdiği ani bir kararla Mi Pad serisinin yeni neslini çıkarmayı erteleyen Xiami, tabletçiliğe geri döndü. Bugün Mi Pad 5 serisini bir de ‘Pro’ versiyonla duyuran şirket, cihazların teknik özelliklerini de tüketiciye bildirdi.

Pandeminin gerektirdiği karantina süreci sayesinde tabletler, tüketicilerin hayatında bir kez daha önemli bir yer kazandı. Evde sıkılmamak için birçok teknolojik araç gibi tabletlere de sarılan insanlar, tablet üretmekten vazgeçmiş şirketleri bu alana geri dönmeye itti. Bu şirketlerden olan Xiaomi, yakın zamanda sıradaki tablet modelini duyurdu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, Mi Pad serisine çıkaracağı yeni modeli düşük rağbetten dolayı ertelemişti. Ancak tablet sektöründeki hareketlenmelerden feyz alan şirket, bugün serinin 5. nesline ait 2 farklı versiyonda tableti tüketicilere duyurdu. Mi Pad 5’in her biri kalemle gelecek 2 versiyonunun teknik özellikleri de bu duyuruyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Xiaomi, tabletlere sağlam bir dönüş yaptı:

Serinin yeni nesline ait tabletler, konseptte bir değişim yaşamadı. Mi Pad 5 neslinin her üyesi, eski modeller gibi iş, eğitim ve oyun gibi alanlarda portatif bir bilgisayar görevi görecek uygun fiyatlı cihazlar olarak piyasaya sunulacak. Bu tabletler birçok görevi layığıyla yapıp laptopların yerini alabilecek. Yeni neslin ortaya koyduğu en önemli farklar ise pil ömrü, şarj olma süresi, kamera ve kasa alanında olacak. Gelin yeni modelin 2 versiyonunun da özelliklerini detaylıca inceleyelim.

Xiaomi Mi Pad 5

Serinin 5. neslinin ana modeli olan Mi Pad 5’in 11 inçlik ekranı, 2560x1600 çözünürlük ve 120 Hz yenilenme hızı sağlayacak. Snapdragon 860 yonga setinden emir alacak cihaz, 6 GB belleğin yanı sıra 128 GB ve 256 GB’lik dahili depolama alanı seçenekleriyle birlikte gelecek. 8720 mAh kapasiteye sahip bir batarya taşıyacak Mi Pad 5, bu bataryayı 33 W gücünde hızlı şarjla dolduracak. Cihazın kameralarına gelecek olursak arka kamera kurulumunda 13 MP ve 8 MP’lik 2 adet sensör bulunacak. Ön kamera ise 8 MP çözünürlüğünde olacak.

Xiaomi Mi Pad 5 Pro

Modelin ‘Pro’ versiyonunun ekran boyutu, çözünürlüğü ve yenilenme hızı; ana versiyonunkilerle aynı olacak. 6 GB’ın yanı sıra bir de 8 GB bellek seçeneği sunan versiyonun dahili depolama alanı da diğer model gibi 128 GB ve 256 GB şeklinde olacak. Bataryası bir nebze daha düşük olacak olan Mi Pad 5 Pro, 8600 mAh’lık bir bataryadan güç alacak. Diğer modeldeki arka kamera sensörlerinin yanına ana kamera olarak 50 MP’lik bir sensör ekleyerek görüntü kalitesini kat kat artıracak versiyon, Snapdragon 870 yonga setinden emir alacak. Ön kamera çözünürlüğü ise diğer modeldeki gibi 8 MP olacak.

Fiyatlar:

Mi Pad 5

6 GB RAM, 128 GB depolama alanı: 308 dolar

6 GB RAM, 256 GB depolama alanı: 355 dolar

Mi Pad 5 Pro

6 GB RAM, 128 GB depolama alanı: 385 dolar

6 GB RAM, 256 GB depolama alanı: 433 dolar

8 GB RAM, 256 GB depolama alanı: 540 dolar