Xiaomi, özellikle küçük ve orta ölçekli yaşam alanlarını hedefleyen yeni hava temizleyicisi Mijia Air Purifier 6C'yi duyurdu.

Türkiye’de en çok ilgi gören teknoloji markalarından biri olan Xiaomi, akıllı ev aletleri konusunda öne çıkan firmalardan biriydi. Şirketin hava temizleyicileri de kullanıcılar tarafından çok seviliyordu. Teknoloji devi, şimdi de yeni bir hava temizleyici tanıttı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Özellikle dar alanlarda maksimum hava sirkülasyonu sağlamak amacıyla tasarladığı Mijia Air Purifier 6C modelini resmen bizlerle buluşturdu. Cihaz, hem uygun fiyatı hem de gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Mijia Air Purifier 6C neler sunuyor?

Çin’de 163 dolara denk gelen bir fiyat ile satışa çıkan cihaz, kapladığı alan ile sunduğu performans arasındaki dengeyle öne çıkıyor. Küçük ve orta ölçekli alanlar hedeflenerek geliştirilen bu model, tam 68 metrekarelik bir kapsama alanına sahip. Evinizde neredeyse hiç yer kaplamıyor diyebiliriz. Cihazın taban alanı yalnızca ortalama bir A4 kâğıdı boyutunda. Ancak bu kompakt boyut, teknik yeteneklerinden ödün verdiği anlamına gelmiyor.

Resmi verilere göre ürün, saatte 603 kübik metre partikül CADR sunuyor ve dakikada 9 bin 500 litre taze hava sirkülasyonu gerçekleştirebiliyor. CADR değeri, bir hava temizleyicinin belirli bir zaman diliminde ne kadar hacimdeki havayı kirleticilerden arındırabildiğini gösteren uluslararası standart bir ölçüt.

Cihazın hava temizleme yeteneğinin merkezinde 6 aşamalı kompozit bir filtre sistemi yer alıyor. Bu sistem sırasıyla kaba toz ve saçları tutan ön filtre, antibakteriyel katman, yüksek yoğunluklu formaldehit giderici filtre, nano seviyede hassas partikül filtresi, koku için özelleşmiş karbon katman ve ultraviyole sterilizasyon katmanından oluşuyor. Xiaomi verilerine göre filtrenin kullanım ömrü 6 ile 12 ay arasında değişiyor.

Özellikle yeni tadilat yapılmış veya yeni mobilya yerleştirilmiş evlerdeki en büyük kimyasal tehditlerden biri olan formaldehit, bu modelin ana odak noktası konumunda. Cihaz, iki saat içerisinde %99 oranında formaldehit temizliği gerçekleştirebiliyor. Cihaz, amonyak reaksiyon teknolojisi kullanarak formaldehit moleküllerini parçalıyor ve kokuları hapsederek tekrar ortama salınmasını engelliyor. Kullanıcıların hava kalitesini anlık olarak gözlemleyebilmesi için cihazın üzerinde dairesel bir LCD ekranı da var. Bu ekran, formaldehit seviyelerini binde bir (%0,1) hassasiyetle dijital bir eğri grafik şeklinde canlı gösteriyor. Ekran üzerinden ayrıca PM2.5 değerleri, oda sıcaklığı ve nem oranı da anlık olarak takip edilebiliyor.

Cihaz, alerjiye sebep olan etkenlere karşı da oldukça kapsamlı bir koruma vaat ediyor. Verilere göre filtre sistemi sedir polenini %98, toz akarlarını %98, kedi tüyü alerjenlerini %99, köpek tüyü alerjenlerini %98 ve PM2.5 partiküllerini %99,99 oranında süzebiliyor. Çift antibakteriyel kaplama ve UV dezenfeksiyon bileşimi sayesinde H1N1 dahil yaygın 8 bakteri ve virüs türünün** %99,9'undan fazlasını bir saat içinde etkisiz hâle getirme kabiliyetine** de sahip.