Çinli teknoloji devi Xiaomi, MIJIA markası altında çıkardığı ürünlere şimdi de bir kablosuz dikey süpürge ekledi.

Çinli teknoloji devi Xaiomi, prize takılabilen her şeyi üretme yolundaki çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor. Firmanın en yeni ürünü ise ülkemizde de popülerliği gittikçe artan kablosuz elektrikli süpürge pazarının da en yeni üyesi olacak MIJIA Wireless Vacuum Cleaner 2 Dust Display oldu. 24kPa çekiş gücüne sahip olan elektrikli süpürge, tek şarjla bir saat boyunca kullanılabiliyor.

MIJIA Wireless Vacuum Cleaner 2 Dust Display, Xiaomi'nin ürüne daha kısa bir isim bulması gerekliliği dışında ışıklı toz görüntüleme teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde gözden kaçabilecek toz öbekleri zeminde 16 kata kadar daha belirgin hâle geliyor. Böylece çok daha detaylı ve derinlemesine bir temizlik yapmak da daha kolay oluyor.

Sessiz ve etkili

Xiaomi'nin yeni dikey süpürgesi, maksimumda dakikada 100 bin devir yapan 150AW'lik bir motora sahip. 2500mAh'lik bataryayla gelen cihaz, 73 desibel gibi düşük bir ses düzeyine sahip ve tek şarjda 1 saat boyunca çalıştırılabiliyor. 12 kanallı hortum ayırma sistemi kullanılan model böylece daha iyi hava akışı ve filtreleme sağlıyor. Beş katlı filtre sistemi, firmanın açıklamasına göre küçük parçaları %99,97 oranında yakalayıp hapsediyor.

Şimdilik Çin'de satışa çıkacak olan dikey elektrikli süpürge, 20 Mayıs'ta ön siparişe açılacak. Cihazın ön sipariş fiyatı ise 124 dolar (yaklaşık 3999 TL) olacak.