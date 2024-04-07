Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, taşınabilir elektrikli diş durulayıcı Mijia Taşınabilir Diş Durulayıcı F400'ü satışa sundu.

Xiaomi, "Ev, Araba, İnsan" ekosisteminin parçası olabilecek her türlü teknolojik ürünü imâl etmek için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici son olarak gelişmiş ağız bakımı diş durulama cihazını Mijia F400 adıyla piyasaya sürdü. Mijia, daha gelişmiş ağız hijyeni ve kullanıcı dostu deneyim için taşınabilir bir çözüm sunuyor.

Kişiselleştirilebilir kullanım

Mijia üç farklı başlıkla geliyor ve bu başlıkların farklı kullanım amaçları bulunuyor. Diş durulama olarak anılan işlemi yeni uygulamaya başlayanlar ya da hassas diş etleri bulunanlar için, standart derinlemesine temizlik isteyenler ve diş teli kullananlar için özel üretilmiş üç ayrı başlık bulunuyor. Ayrıca cihazın dört farklı diş temizleme modu bulunuyor. Bu modlar da nazik, standart, güçlü ve masaj olarak ayrılıyor. Böylece kullanıcılar, en rahat ettikleri şekilde ağız ve diş sağlıklarını koruyabiliyorlar.

Dakikada 1700 defa su atımı gerçekleştiren Mijia, dişlerde oluşan plakların %99'ını diş etlerine ve dokulara zarar vermeden temizlemeyi başarıyor. 200 ml'lik çıkarılabilir su tankına sahip olan Mijia, Xiaomi'nin iddiasına göre tek bir şarjla 100 gün boyunca kullanılabiliyor.

Xiaomi Mijia taşınabilir diş durulayıcının bulut beyazı, nane yeşili ve mercan pembesi renk seçenekleri bulunacak. Mijia Çin'de 239 yuan (1.079 TL) fiyatla raflardaki yerini aldı.