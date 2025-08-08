Günlük hayatın temposu içinde saç kurutma süresi birçok kişi için zaman kaybı anlamına gelebiliyor. Özellikle sabah hazırlıkları sırasında hız ve pratiklik önem kazanıyor. Teknoloji şirketleri de bu ihtiyaca yönelik daha hızlı ve kullanıcı dostu çözümler sunmaya devam ediyor. Xiaomi’nin tanıttığı yeni saç kurutma makinesi de tam olarak bu beklentilere yanıt veren bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi, Mijia serisine yepyeni bir saç kurutma makinesi ekledi. Hızlı kurutma özelliğiyle öne çıkan bu kurutma makinesi, Çin’de dört farklı pastel renkle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Xiaomi, Mijia serisine GSHF04LF model numaralı yeni bir yüksek hızlı saç kurutma makinesi ekledi. Hafif ve kompakt tasarımıyla günlük kullanıma uygun olan cihaz, özellikle kısa saçları sadece 1 dakikada kurutabilen güçlü motoruyla dikkat çekiyor.

Xiaomi'nin yeni saç kurutma makinesinin özellikleri

Yeni saç kurutma makinesi, saniyede 62 metreye kadar hava üfleyebilen ve dakikada 110.000 devirle çalışan fırçasız bir motorla geliyor. Cihazda aynı zamanda negatif iyon teknolojisi de bulunuyor. Bu sayede saçın elektriklenmesi azaltılırken, daha pürüzsüz bir görünüm elde edilmesi hedefleniyor.

Isı kontrolü tarafında ise NTC termistör ve mikro işlemci desteğiyle çalışan sistem, saniyede 100 kez sıcaklık ölçümü yaparak hava akışını anlık olarak ayarlıyor. Böylece saçın aşırı ısıya maruz kalmasının önüne geçiliyor. Ayrıca cihazda, farklı ihtiyaçlara göre ayarlanabilen toplam sekiz kurutma modu ve en son kullanılan ayarı hatırlayan bir hafıza özelliği de yer alıyor.

Cihazın ses seviyesi 73.9 dB(A) olarak ölçülmüş, yani kullanım sırasında rahatsız edici bir gürültü oluşturmuyor. Arka kısmında yer alan çift katmanlı filtre ise saçların motor içine çekilmesini önlemek için özel olarak tasarlanmış. 1600W gücünde çalışan kurutma makinesi, 220V~ 50Hz standart elektrikle uyumlu. Bu ürünün yanı sıra Xiaomi, kısa süre önce hava temizleme ve virüs giderme özellikli bir klima ile sessiz çalışan iki yeni nemlendiriciyi de kullanıcılarla buluşturdu.