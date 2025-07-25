Xiaomi, birbirinden gelişmiş özelliklerle donattığı yeni dikey süpürgesi Floor Scrubber 4'ü duyurdu. 40 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkânı sunan süpürge, makul fiyatı ile de dikkat çekiyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı ev ürünlerine yeni bir üye daha ekledi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte yeni dikey süpürgesini duyurdu. Mijia markası altında piyasaya sürülen dikey süpürge, "Floor Scrubber 4" olarak isimlendiriliyor ve dikkat çekici özellikleriyle tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Mijia Floor Scrubber 4, 18.000 Pa emiş gücü sunan oldukça güçlü bir motora sahip. Dakikada 450 devirde dönebilen rulo fırça, üç farklı kullanım moduna göre süpürge, leke çıkarıcı veya paspas olarak kullanılabiliyor. Xiaomi'nin geliştirdiği özel bir teknoloji, bu dikey süpürgenin süpürme ve paspas yapma ile fırça temizleme işleminin aynı anda yapılmasını sağlıyor.

Karşınızda Xiaomi Mijia Floor Scrubber 4

Xiaomi'nin yeni süpürgesinde 40 dakikaya kadar kesintisiz temizlik imkânı sunan 4.000 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. 1 litre temiz su, 0,7 litre de kirli su haznesi olan cihaz, Xiaomi'nin açıklamasına göre 336 metrekareye kadar alanı temizleyebiliyor. Hijyeni de ön plana çıkaran süpürge, 80 derece sıcak hava basıncı ile fırçanın kurutulmasını sağlıyor. Xiaomi, süpürgelerin en büyük sorunu olan saç kılları için de özel bir çözüm geliştirdi. Süpürgenin fırçası, saç dolaşmasını engelleyecek şekilde dizayn edildi.

Mijia Floor Scrubber 4, 210 dolar karşılığında satın alınabilecek. Şu an için Çin pazarına özel olan ürünün yakın bir gelecekte küresel pazarlara açılıp açılmayacağı şimdilik belli değil.