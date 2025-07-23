Xiaomi, televizyonları akıllı TV'ye dönüştüren TV Stick 4K modelinin ikinci neslini resmen duyurdu. Cihaz, dikkat çeken özelliklerle gelirken bu sefer Android yerine Google TV yazılımı kullanıyor.

Telefonlardan akıllı ev aletlerine kadar her türden ürünle karşımıza çıkan Xiaomi’nin hiç şüphesiz en sevilen ürünlerinden biri TV Stick idi. Bu cihaz, istediğniz herhangi bir televizyonu direkt Android TV’ye çevirebilmesiyle birçok kullanıcının acayip işine yarıyordu. Şimdi ise TV Stick’in yenisini bekleyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Çinli teknoloji devi, Xiaomi TV Stick 4K modelinin yeni neslini dün resmen tanıttı. Resmî siteden yapılan duyuruyla birlikte cihaz hakkındaki detaylar geldi. Model, 2’inci nesil olarak geliyor. İlki 2021 yılında tanıtılmıştı.

Xiaomi TV Stick 4K neler sunuyor?

2. nesil Xiaomi TV Stick 4K modeli, isminden de anlayabileceğiniz üzere 4K desteğiyle geliyor. Bunun yanı sıra cihazda Dolby Vision ve Dolby Atmos desteği, HDR10+, DTS-X uyumu gibi dikkat çeken özellikler de var. Ancak ilk versiyondan en büyük farkı işletim sisteminde. Öyle ki Xiaomi, yeni nesil TV Stick’te Android TV 11 yerine Google TV işletim sistemini kullanıyor. Yani televizyonları Google TV’ye dönüştüren bir model olacak.

Cihazda Netflix, Prime Video, YouTube ve Xiaomi TV+ gibi uygulamalar önceden yüklenmiş olarak geliyor ve Google Cast ekran paylaşımı destekleniyor. Sesli komut destekli TV Stick’te, yeni dört çekirdekli Cortex A55 CPU ve ARM G310 V2 GPU’ları kullanılmış. CPU'da %80, GPU'da %150 daha hızlı performans gösterebilecek. Bunlar dışında 2 GB + 8 GB bellek, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, HDMI 2.1 özellikleri var. Boyutları ise 107.4 x 30 x 14 mm ile önceki nesilden az daha küçük.

2. nesil Xiaomi TV Stick 4K, şimdilik sadece şirket sitesinde gösteriliyor. Henüz Xiaomi tarafından satışa sunulmasa da AliExpress’te yer alan bir listelemede fiyatının 40 euro civarlarında olacağı görülebiliyor. Xiaomi, ilerleyen dönemde diğer pazarlarda piyasaya süreceğini de eklemiş. Türkiye’ye de geleceğini tahmin edebiliriz.