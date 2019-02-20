Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 SE'nin Türkiye Fiyatları Ne Olacak?

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9'u uygun fiyatlı olarak tanıtması ile birlikte Türkiye'deki akıllı telefon kullanıcılarının merakını uyandıran bir soru oluştu; Xiaomi Mi 9 ve Mi 9 SE'nin Türkiye fiyatı ne olacak?

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 9 ve orta üst seviye akıllı telefon Mi 9 SE’yi resmi olarak tanıttı. Pekin’de gerçekleşen lansman etkinliği sırasında cihazların yerel fiyatları açıklanmış olsa da Xiaomi Türkiye’den herhangi bir fiyat açıklaması gelmedi. Yine de Xiaomi telefonların dönemde Türkiye’de uygulamış olduğu fiyat politikasından Mi 9 ve Mi 9 SE modellerinin Türkiye fiyatları hakkında isabetli tahminlerde bulunabiliriz.

Xiaomi Mi 9’un 6GB RAM’li sürümü için ~445 dolar, 8GB RAM’li sürümü için ise ~490 dolar fiyat etiketi açıklandı. Mi 9 SE için açıklanan fiyatlar ise 64GB’lık sürüm için 297 dolar, 128GB’lık sürüm için 341 dolar olarak açıklandı. Bu fiyatların üzerine sırasıyla %18 KDV, %25 ÖTV, %10 TRT bandrol vergisi ve %20 bayi karı ve ithalat masraflarını ekleyecek olursak yaklaşık bir fiyat ortaya çıkarabiliriz.

Bu hesaplamadan yola çıkarak Xiaomi Mi 9’un 6GB RAM’li sürümünün Türkiye fiyatı yaklaşık 799 dolar olacak. Bu fiyatı bugünün kuru ile Türk Lirası’na çevirdiğimizde karşımıza 4.599 TL’lik bir fiyat etiketi çıkıyor. 8GB’lık sürüm için ise fiyat etiketi ~5.099 TL olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz amiral gemileri ile kıyasladığımızda bu fiyatların oldukça dikkat çekici olduğunu söyleyebiliriz.

Aynı hesaplamayı Mi 9 SE modelleri için yapacak olursak Xiaomi Türkiye’nin 64GB’lık sürüm için 3.099 TL, 128GB’lık sürüm için ise 3.499 TL fiyat etiketi sunacağını söyleyebiliriz. Bu fiyat etiketleri Xiaomi’nin bayi karı ve ithalat masraflarını %20 seviyesinde tutması ve ithalat sırasında dolar kurunu 5.30 TL olarak hesaplaması göz önünde bulundurularak tahmin edildi. Dolar kurunun değişmesi ya da Xiaomi Türkiye’nin kar payında değişikliğe gitmesi ile gerçek fiyat etiketleri bizim tahminimizden çok farklı olabilir.