Xiaomi, Önümüzdeki Aylarda Yeni Monitörlerini Tanıtacak

The Times Hub’ın haberine göre Çinli teknoloji devi Xiaomi, önümüzdeki aydan itibaren yeni oyuncu monitörlerini tanıtmaya başlıyor. Şirketin yeni monitörleri hem Xiaomi hem de Redmi isimleri altından çıkacak.

Günümüzde bilgisayarlarımızda kullandığımız monitörler artık oldukça önemli bir parça olarak görülmeye başladı. Monitörler, birçok alan için farklı şekillerde özelleştirilmiş olarak karşımıza çıkarken, oyuncular için önemli faktör bir monitörün ekran tazeleme hızı olarak görülmeye başladı.

Oyuncular, ekran tazeleme hızı ne kadar yüksek olursa o kadar avantaj sağlayabiliyorlar. İşte Çinli teknoloji devi Xiaomi, henüz yeni olarak sayıldığı monitör sektöründe yeni monitörlerini tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni monitörleri, oyuncuları fazlasıyla tatmin edecek cinsten gözüküyor.

Önümüzdeki ay 165 Hz'lik monitör geliyor:

The Times Hub’ın haberine göre Xiaomi, önümüzdeki ay 165 Hz tazeleme hızına sahip 27 inç boyutunda bir monitör tanıtmaya hazırlanıyor. Beklentilere göre Xiaomi’nin yeni monitörü, adaptif kare sayısı teknolojisini de destekleyecek. Monitör, muhtemelen Full HD çözünürlüğe sahip olacak.

27 inçlik monitörün yanı sıra Xiaomi, eylül ayında bir de 24,5 inçlik bir monitörle karşımıza çıkacak. Bununla da yetinmeyecek olan şirket, Kasım ayında 4K çözünürlüğe sahip 29,5 inçlik dev bir monitörünü daha tanıtacak. Tabii bu tarihlerin kesinliğini ancak önümüzdeki zamanlarda öğrenebileceğiz.

Xiaomi, aynı zamanda alt markası olan Redmi ile de monitör sektöründe ilerlemeye devam edecek. Habere göre şirket, oyuncular ve genel kullanım için monitörler üretecek. Redmi, 27 inçlik monitörleriyle karşımıza çıkacak ve bu monitörler arasındaki temel fark elbette ekran tazeleme hızı olacak.

Xiaomi gibi her alanda uygun fiyatlarıyla karşımıza çıkan bir şirketin oyuncu monitörü sektöründe Redmi ile birlikte ilerlemesi, oyuncuları fazlasıyla sevindirecektir. Ancak yine de şu an için bu monitörlerin ne zaman tanıtılacağı ve hangi fiyatla nerelerde satılacağı konusunda bir bilgi bulunmuyor.