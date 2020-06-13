Ryzen 3000XT Serisi İşlemcilerin Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

AMD, 3000 serisi masaüstü işlemcilerini yeniliyor. XT adı altında toplanan yeni işlemciler, çekirdeklerin saat frekans hızlarının artmasıyla ön plana çıkıyor. Şimdiye kadar bilmediğimiz şey ise işlemcilerin çıkış tarihiydi. Fakat Amazon İtalya bu sessizliği bozdu.

Geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz, AMD’nin yenilenmiş işlemcilerinin çıkış tarihi ortaya çıktı. Intel’in 10. nesil Comet Lake-S sınıfıyla rekabet edecek olan işlemci ailesi, çekirdeklerin artırılmış çalışma saat hızıyla ön plana çıkıyor.

AMD Ryzen 5 3600XT’nin çıkış tarihini 7 Temmuz olarak paylaşan Amazon İtalya, işlemciyi internet sitesi üzerinden ön siparişe açmış durumda. Ryzen 7 3800XT ile ilgili ise, herhangi bir ilan ve stok bilgisi bulunmadığını ekleyelim.

Ryzen 5 3600XT ve Ryzen 9 3900XT, 7 Temmuz’da satışa sunulacak

AMD’nn yenilenmiş işlemcisi Ryzen 5 3600XT, önceki nesil Ryzen 5 3600’e göre daha hızlı olacağını belirtelim. Çekirdeklerinin çalışma hızları 100 Mhz arttırılmış durumda. Saat hızı tam yükte 4,4 GHz olan Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600XT’de 4,5 GHz olarak revize edilmiş durumda. Çekirdek sayısı, önbellekler ve üretim nanometresi hakkında herhangi bir değişikliğe gidilmediği için, yeni bir işlemci şeklinde bahsetmek çok yenilenmiş bir işlemci demek daha doğru olur gibi gözüküyor.

Ryzen 7 3800XT ile ilgili herhangi bir bilgi olmamasına karşın, sitede Ryzen 9 3900XT ile ilgili de ilan açılmış durumda. Çıkış tarihi olarak aynı günleri paylaşan işlemciler, 7 Temmuz 2020 tarihinde site üzerinden satışa çıkarılacak. AMD Ryzen 5 3600XT’nin çekirdeklerindeki saat hızı artışını da paylaşan Ryzen 9 3900XT, tam yükte hızı 4,6 GHz’den 4,7 GHz’e yükselmiş durumda.

Ortaya çıkan diğer bilgilere göre, AMD’nin yenilenmiş XT sınıfı işlemcileri önceki nesil işlmeci ailesiyle aynı fiyat etiketine sahip olacak. Yani Ryzen 5 3600 almak yerine, aynı paraya Ryzen 5 3600XT alabileceksiniz. AMD, fiyat/performans konusundaki iddialı tavrını bir adım ileri taşıyarak rekabeti artık kendine karşı oluşturmaya çalıştırdığını söyleyebiliriz.