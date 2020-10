Xiaomi, Mobil Oyuncular İçin RAMDISK Teknolojini Tanıttı

Xiaomi, desteklenen mobil oyunlarda performansı katlamayı vadeden yeni RAMDISK teknolojisini tanıttı. RAMDISK, oyunların dahili depolama yerine RAM'e kurulmasını sağlıyor.

Çinli akıllı telefon üretici Xiaomi, akıllı telefonlarındaki oyun performansını -geçici olarak- neredeyse ikiye katlamayı vadeden yeni RAMDISK teknolojisini resmi olarak duyurdu. Peki RAMDISK teknolojisi mobil oyunculara tam olarak nasıl ve ne kadar avantaj sağlayacak?

Bildiğiniz gibi günümüzde akıllı telefonlarda 16 GB’lara varan RAM kapasiteleri görmeye başladık ve 8 GB RAM kapasitesi standart hale geldi desek yeridir. Bunun farkında olan Xiaomi de RAMDISK teknolojisi ile akıllı telefonların RAM’lerini dahili depolama alanı olarak kullanmayı mümkün kılıyor .

Xiaomi, RAMDISK ile oyun performansını katlamayı vadediyor

Bilmeyenler için açıklamak gerekirse; daha düşük depolama kapasitelerine sahip olan RAM’ler, daha büyük depolama kapasitelerine sahip olan dahili depolama alanlarından yüksek performans göstermektedir. Örnek vermek gerekirse; Xaomi’nin LPDDR5 teknolojisine sahip RAM’i 44GB/s hıza sahipken; UFS 3.1 dahili depolama alanı yalnızca 1700+MB/s okuma ve 750+MB/s yazma hızına sahip.

Şu an için yalnızca Mi 10 Ultra kullanıcılarına sunulan RAMDISK teknolojisi, RAM’deki yüksek performansın dahili depolama için kullanılabilmesini mümkün kılıyor. Game Center’daki ‘Hızlı Kurulum’ bölümüne gidip ‘Oyun Deneme’ modunu aktif ettiğinizde QQ Speed, Glory of the King ve Peace Elite dahil 10’dan fazla oyunu cihazın RAM’ine kurup oynayabiliyorsunuz.

RAMDISK teknolojisinin ‘Oyun Deneme’ modu olarak kullanıma sunulmasının son derece geçerli bir nedeni bulunuyor. Bildiğiniz gibi RAM’deki veriler kalıcı değildir. Bir başka deyişle RAM’e yüklediğiniz oyunlar, akıllı telefonunuz herhangi bir sebep ile kapandığı takdirde uçup gidiyor. Yani RAM’e yüklediğiniz oyunları gerçekten de sadece ‘denemiş’ oluyorsunuz.