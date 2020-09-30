Xiaomi, Yeni Akıllı Saati Mi Watch'u Tanıttı

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, pek çok yeni ürününü bugün yaptığı etkinlikle tanıttı. Yeni Mi Watch akıllı saat etkinliğin öne çıkan ürünleri arasında yer aldı.

Eylül ayını bitirip ekim ayında doğru ilerlediğimiz bu dönem, her yıl teknoloji firmalarının yeni ürünlerini tanıttıkları dönem olarak biliniyor. Bu yıl yaşanan talihsizliklere rağmen firmalar sonbahar başlangıcını boş bırakmamayı başardı. Bu firmaların biri de Xiaomi oldu.

Özellikle Huawei’nin yaşadığı sıkıntıların ardından sessiz sedasız şekilde hem pazar payını büyüten hem de ürün yelpazesini genişleten Xiaomi, etkinlikte Mi 10T, Mi 10T Pro ve Mi 10T Lite akıllı telefonlara ek olarak, bir de akıllı saat tanıttı: Mi Watch.

Bu Mi Watch başka Mi Watch

Xiaomi, Mi markasını çok uzun süredir ürünlerinde kullanıyor. Yeni akıllı saatin isminin de Mi Watch olması, bu mantıkla bakınca hiç de şaşırtıcı olmasa da insanların kafasını karıştırdı. Karışıklığın nedeni ise daha önce de Mi Watch ve Mi Watch Color modellerini görmüş olmamız.

Eski Mi Watch ve Mi Watch Color, Android Wear OS işletim sistemine sahipti. Dünden itibaren Hindistan’da piyasaya sürülen ve Mi Watch Revolve olarak adlandırılan saat ise Xiaomi’nin özel işletim sistemini kullanıyor. Yani sadece Mi Watch olarak bakmak, saatleri ayırt etmek için yeterli değil.

Yeni Mi Watch daha gelişmiş sağlık ve fitness uygulamaları sunuyor. Saatin genel görüntüsü ve ekran boyutu değişmiyor. 100’den fazla farklı kadran görüntüsünden birini seçmek mümkün olurken saat için 6 farklı da kordon seçeneği bulunuyor.

Mi Watch Revolve özellikleri

Xiaomi’nin tanıtım etkinliğinde açıkladığı özelliklere baktığımızda saatin özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyor: