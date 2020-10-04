Xiaomi, Amiral Gemisi Mi 10T Pro'yu Parçalara Ayırdı [Video]

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 10T Pro'yu parçalara ayırdığı ve telefon hakkında detaylı bilgi paylaştığı videoyu yayınladı. Xiaomi Mi 10T Pro'nun içindeki tüm donanım parçaları telefonun dışına çıktı.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği etkinliğinde yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını duyurmuştu. Xiaomi Mi 10T ve Mi 10T Pro ismiyle çıkış yapacak olan iki telefon, özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla pek çok akıllı telefon kullanıcısının tercihi konumuna gelmişti.

Bugünse Xiaomi, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisinde abilik rolünü üstlenen Xiaomi Mi 10T Pro için bir video yayınladı. Xiaomi'nin yayınladığı videoda akıllı telefon tüm güzelliğiyle tanıtılmıyor; bunun yerine parçalara ayrılıyordu. Xiaomi tarafından yayınlanan videoda Mi 10T Pro'nun tüm donanımları dışa çıkarılıyordu.

Xiaomi Mi 10T Pro parçalara ayrılıyor:

Xiaomi tarafından yayınlanan video, akıllı telefonun kamera çerçevesinin çıkarılmasıyla birlikte başlıyor. Ardından kameralar yerinden sökülüyor ve sıra tüm donanımların bulunduğu parçanın çıkarılmasına geliyor. Xiaomi, her bir bölüm hakkında detaylı bilgileri ve hangi parçanın ne olduğunu veya nerede bulunduğunu da videoda gösteriyor.

Akıllı telefonda bulunan özelliklerin de somut bir şekilde gösterildiği video, Xiaomi Mi 10T Pro hakkında da detaylı donanım bilgisi paylaşıyor. Video, tüm parçalar telefondan ayrıldıktan sonra sona eriyor. Xiaomi, videonun sonunda akıllı telefonda her Xiaomi telefon gibi MIUI işletim sisteminin bulunduğunu da gösteriyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 10T Pro, AdaptiveSync teknolojisiyle birlikte ekranda gerçekleşen farklı durumlara göre ekran tazeleme hızını ayarlıyor. Telefon, 144 Hz'e kadar tazeleme hızı destekliyor. Akıllı telefon, Snapdragon 865 işlemcisiyle ve 8 GB RAM'iyle Android telefonlar arasında en güçlülerden birisi konumunda yer alıyor.

Bu bağlantıdan detaylı özelliklerini öğrenebileceğiniz Xiaomi Mi 10T Pro, henüz Türkiye fiyatına sahip değil. Ancak akıllı telefon, Avrupa'da 499 eurodan (yaklaşık 4.550 TL+ vergiler) başlayan fiyatlarla satışa çıkacak ve telefonun en üst düzey modeli 649 euroluk (yaklaşık 5.900 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak.