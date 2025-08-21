Xiaomi Redmi Note 15 Resmen Tanıtıldı: İşte Özellikler ve Fiyatı

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Son dönemde akıllı telefon pazarında orta segment rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Markalar, kullanıcıların hem performans hem de uzun batarya ömrü beklentilerini karşılayacak modeller üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle ekran kalitesi ve yazılım güncellemeleri de tercihleri etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Xiaomi de bu kapsamda yeni Redmi Note 15 modelini tanıttı.

Xiaomi, Redmi Note 15’i tanıttı. Note 15 serisinin yeni üyesi, ince tasarımı ve güncel donanımıyla orta segment kullanıcılarını hedefliyor. Redmi Note 15, özellikle günlük kullanımda geniş bir kitleye hitap edebilecek özelliklerle geliyor.

Xiaomi'nin açıklamasına göre cihaz, 6.77 inç AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve 5800 mAh batarya gibi donanım özellikleriyle geliyor. Android 15 tabanlı HyperOS 2 arayüzüyle çalışan model, kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüklü ana sensörle destekleniyor.

Xiaomi Redmi Note 15 özellikleri

xiaomi redmi note 15

Redmi Note 15, çift stereo hoparlör, IP66 sertifikasıyla gelen dayanıklılık ve 45W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC ve kızılötesi gibi seçenekler mevcut. Kısacası günlük kullanımda ihtiyaç duyulan çoğu özellik bu modelde toplanmış durumda. İşte Redmi Note 15’in öne çıkan detayları:

xiaomi redmi note 15

Ekran 6.77 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme
İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm, 2.4GHz)
Bellek 6 GB / 8 GB / 12 GB (LPDDR4X)
Depolama 128 GB / 256 GB (UFS 2.2)
İşletim Sistemi Android 15 tabanlı HyperOS 2
Arka Kamera 50 MP Light Hunter 400 + 2 MP derinlik sensörü
Ön Kamera 8 MP selfie kamerası
Batarya 5800 mAh, 45W hızlı şarj, 18W ters şarj
Dayanıklılık IP66 sertifikası
Ses Çift stereo hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res
Bağlantı 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, IR

Xiaomi Redmi Note 15 fiyat bilgisi

xiaomi redmi note 15

  • 6GB + 128GB: 140 dolar
  • 8GB + 128GB: 154 dolar
  • 8GB + 256GB: 182 dolar
  • 12GB + 256GB: 210 dolar

Xiaomi, Redmi Note 15’i Gece Siyahı, Yıldız Beyazı ve Gökyüzü Mavisi renk seçenekleriyle satışa çıkardı. Şimdilik sadece Çin’de raflarda yerini alan modelin, yakın zamanda küresel pazara da açılması bekleniyor. Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı ise merak edilen konular arasında.
İLGİLİ HABER

Xiaomi'nin Rekorlar Kıran Elektrikli Otomobilinin Avrupa'da Ne Zaman Satışa Sunulacağı Belli Oldu (Türkiye'ye de Gelir mi?)
İLGİLİ HABER

Xiaomi 16 Pro Mini ile İlgili Yeni Bilgiler Ortaya Çıktı: Büyük Batarya ile Gelecek

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.gizmochina.com/2025/08/21/xiaomi-redmi-note-15-launched-china-specs-price-2/
Radara Giren Fırsatlar
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu X'te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler