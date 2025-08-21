Son dönemde akıllı telefon pazarında orta segment rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Markalar, kullanıcıların hem performans hem de uzun batarya ömrü beklentilerini karşılayacak modeller üzerinde yoğunlaşıyor. Özellikle ekran kalitesi ve yazılım güncellemeleri de tercihleri etkileyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor. Xiaomi de bu kapsamda yeni Redmi Note 15 modelini tanıttı.

Kaynak : https://www.gizmochina.com/2025/08/21/xiaomi-redmi-note-15-launched-china-specs-price-2/

1 0 0 0 0