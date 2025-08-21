Xiaomi, Redmi Note 15’i tanıttı. Note 15 serisinin yeni üyesi, ince tasarımı ve güncel donanımıyla orta segment kullanıcılarını hedefliyor. Redmi Note 15, özellikle günlük kullanımda geniş bir kitleye hitap edebilecek özelliklerle geliyor.
Xiaomi'nin açıklamasına göre cihaz, 6.77 inç AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 3 işlemci ve 5800 mAh batarya gibi donanım özellikleriyle geliyor. Android 15 tabanlı HyperOS 2 arayüzüyle çalışan model, kamera tarafında ise 50 MP çözünürlüklü ana sensörle destekleniyor.
Xiaomi Redmi Note 15 özellikleri
Redmi Note 15, çift stereo hoparlör, IP66 sertifikasıyla gelen dayanıklılık ve 45W hızlı şarj desteğiyle dikkat çekiyor. Bağlantı tarafında ise 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC ve kızılötesi gibi seçenekler mevcut. Kısacası günlük kullanımda ihtiyaç duyulan çoğu özellik bu modelde toplanmış durumda. İşte Redmi Note 15’in öne çıkan detayları:
|Ekran
|6.77 inç FHD+ AMOLED, 120Hz yenileme
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4nm, 2.4GHz)
|Bellek
|6 GB / 8 GB / 12 GB (LPDDR4X)
|Depolama
|128 GB / 256 GB (UFS 2.2)
|İşletim Sistemi
|Android 15 tabanlı HyperOS 2
|Arka Kamera
|50 MP Light Hunter 400 + 2 MP derinlik sensörü
|Ön Kamera
|8 MP selfie kamerası
|Batarya
|5800 mAh, 45W hızlı şarj, 18W ters şarj
|Dayanıklılık
|IP66 sertifikası
|Ses
|Çift stereo hoparlör, Dolby Atmos, Hi-Res
|Bağlantı
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, IR
Xiaomi Redmi Note 15 fiyat bilgisi
- 6GB + 128GB: 140 dolar
- 8GB + 128GB: 154 dolar
- 8GB + 256GB: 182 dolar
- 12GB + 256GB: 210 dolar
Xiaomi, Redmi Note 15’i Gece Siyahı, Yıldız Beyazı ve Gökyüzü Mavisi renk seçenekleriyle satışa çıkardı. Şimdilik sadece Çin’de raflarda yerini alan modelin, yakın zamanda küresel pazara da açılması bekleniyor. Türkiye’de ne zaman satışa çıkacağı ise merak edilen konular arasında.