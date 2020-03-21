Ubuntu Touch İşletim Sistemi Xiaomi Redmi Note 7'ye Yüklendi

Akıllı telefon üreticilerinin Android işletim sistemiyle piyasaya çıkardığı telefonlara başka işletim sistemlerinin yüklendiğine daha önce şahit olmuştuk. Şimdi de özellikle geliştirici tabanında oldukça popüler olan işletim sistemi Ubuntu Touch, Xiaomi Redmi Note 7'ye yüklendi.

Yeni modellerin çıkmasıyla güncelliğini yitiren akıllı telefonlar üzerinde yapılan yazılım değişiklikleri, geliştiricilerin telefonları değerlendirmek için sıkça başvurduğu yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Android, Ubuntu ve kimi zaman Windows RT işletim sistemleri kullanılarak yapılan bu değişiklikler; standart kullanımdan çok, özel bir amaca hizmet edecek akıllı telefonlar ortaya koymak için de oldukça verimli bir yol.

Android dışında Linux çekirdekli işletim sistemi kullanan olan bir telefona sahip olmak ve bu telefonu özel bir amaca yönelik kullanmak isteyenler olabilir. Bu kişiler Librem 5 veya PinePhone gibi akıllı telefonları satın alarak bu isteklerini karşılayabilirler ancak artık kullanmadıkları bir telefona Ubuntu Touch işletim sistemi kurmak mümkün olsaydı nasıl olurdu? Bu sorunun yanıtını merak eden bir geliştirici elindeki Xiaomi Redmi Note 7'yi kullanarak bir çalışma yaptı.

Ubuntu Touch, Xiaomi Redmi Note 7'ye yüklendi:

XDA Developers'ın önemli geliştiricilerinden 'erfanoabdi' isimli geliştirici, Ubuntu Touch işletim sistemini Xiaomi Redmi Note 7'ye getirdi. Daha önce Ubuntu Touch'ı Xiaomi Redmi 4X'e getiren geliştirici Danct12'nin oluşturduğu modüller, bu süreçte 'erfanoabdi' isimli geliştiricinin çalışmalarının altyapısını hazırladı. Danct12, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Xiaomi Redmi Note 7'de çalışan Ubuntu Touch işletim sisteminin videosunu yayınladı.

Ubuntu Touch'ı Xiaomi Redmi Note 7'ye getirme işlemi oldukça karmaşık bir süreç olduğundan bu konseptte şu anda yalnızca dokunmatik işlevi kullanılabiliyor ve ekran doğru şekilde çalışıyor. Telefona diğer işlevleri kazandırmak içinse bir süre daha çalışılması gerekiyor.

Yakın zaman sonra Xiaomi Redmi Note 7'ye yüklenebilir formda Ubuntu Touch işletim sistemiyle karşı karşıya kalabiliriz ve bu, popüler Linux dağıtımı Ubuntu'yu telefonunda kullanmak isteyenleri mutlu edebilir. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman içinde hep birlikte göreceğiz.