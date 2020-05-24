Xiaomi Redmi Note 9 Pro Türkiye’de Satışa Sunuldu

Xiaomi’nin fiyat - performans telefonu Redmi Note 9 Pro, Türkiye’de satışa sunuldu. 5.020 mAh’lik bataryayla gelen cihaz, önümüzdeki günlerde pek çok müşterinin tercihi olabilir.

Xiaomi’nin uzun süredir beklenen yeni akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro, Türkiye’de satışa sunuldu. Geçtiğimiz hafta Xiaomi Türkiye tarafından lansmanı yapılan telefon, tanıtımından 1 hafta sonra resmi Xiaomi Türkiye garantisiyle satışa sunulmuş oldu.

Özellikleri ve fiyatıyla ülkemizde başarı yakalaması beklenen telefonun, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip versiyonu 3.299 TL’den satışa sunuldu.

Günümüz akıllı telefon fiyatlarına göre makul sayılabilecek bir fiyatla satışa sunulan cihazın, Türkiye’de de büyük başarı yakalaması bekleniyor. Cihazın önceki modeli olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro’nun da ülkemizde yüksek satış rakamlarına ulaştığını hatırlamakta fayda var.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro neler vadediyor?

Xiaomi’nin orta sınıf akıllı telefonu Redmi Note 9 Pro, 6,67 inçlik FHD+ LCD bir ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 720G yonga setine sahip cihazda 6 GB / 8 GB RAM yer alıyor. Depolama alanında 64 GB ve 120 GB seçeneklerine sahip olan Redmi Note 9 Pro, 5.020 mAh’lik bataryasıyla uzun bir kullanım deneyimi sunuyor.

Telefonun arka kamera kurulumuna baktığımızda ise bizleri 4 kamera karşılıyor. Bu kameralar; 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro Teknik Özellikleri