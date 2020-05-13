Xiaomi MI A3 İçin Mayıs Ayı Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı

Piyasaya sürdüğü kullanıcı dostu ve agresif fiyat politikasına sahip cihazları ile tanınan Xiaomi, MI A3 modeli için yeni bir güncelleme yayınladı.

Özelikle giriş ve orta segment için sunduğu fiyat/performans cihazları ile büyük beğeni kazanan Xiaomi, Google ortaklığı ile kullanıcılara sunduğu Android One cihazlar sayesinde, saf Android deneyimini tercih eden kullanıcıları da kendine çekmeyi başarmıştı. Ancak firma, Android One programına dahil olan cihazlar için verilen “hızlı güncelleme” sözünü yerine getirme konusunda aynı başarıyı gösteremedi. Tanıtımında Android 10 güncellemesini “ilk alacak” cihazlardan biri olarak lansmanı yapılan MI A3 modeli başlarda büyük beğeni toplasa da firmanın sergilemiş olduğu güncelleme politikası sonucu birçok kullanıcının pişman olduğu bir model haline geldi. Gelin MI A3 modelinin sancılı güncelleme sürecine birlikte bakalım.

Xiaomi, MI A3 cihazı için Android 10 sürümünü ilk olarak bu yılın Şubat ayında yayınladı. Fakat güncelleme, dünya genelindeki birçok kullanıcı tarafından bildirilen hatalar sebebiyle birkaç hafta içinde geri çekildi. Mart ayında MI A3 modeli için ikinci kez güncellemeyi yayınlayan firma, bu sefer de kullanıcılar tarafından iletilen diğer hatalardan dolayı güncellemeyi tekrar geri çekmek zorunda kaldı. Geçtiğimiz günlerde, Android 10 güncellemesi üçüncü kez kullanıcılara sunuldu.

Bu sürüm (V11.0.14.0.QFQMIXM), şu ana kadar en az hataya sahip olan güncelleme oldu. Firma, kullanıcılardan tekrar tepki görmemek adına, daha önceden de belirttiği gibi güncellemeyi aşamalı olarak yayınladı.

Geçtiğimiz haftalarda ise, Avrupa’da bulunan MI A3 kullanıcıları için (V11.0.14.0.QFQMIXM) sürüm numaralı Android 10 güncellemesi yayınlandı. Güncelleme hala tam olarak stabil olmamakla beraber önemli bir soruna sahipti. Kamera uygulamasında bulunan Pro modundaki shutter hızı ¼ saniyeye inmişti. Firmanın açıklamasına göre V11.0.15.0.QFQMIXM numaralı mayıs ayı güvenlik güncellemesi ile bu sorun da çözüldü.

Şu ana kadar, boyutu yaklaşık 35 MB olan bu güncellemeyi dünya genelindeki MI A3 kullanıcılarının yalnızca %10’u aldı. Eğer siz de bir MI A3 kullanıcısı iseniz, güncelleme ile ilgili yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın.