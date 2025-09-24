Tümü Webekno
Xiaomi’nin Yeni Tablet Modelleri Redmi Pad 2 Pro ve Xiaomi Pad Mini Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları

Xiaomi, Türkiye pazarına iki yeni tablet sundu. Redmi Pad 2 Pro geniş ekranıyla Xiaomi Pad Mini ise kompakt tasarımıyla farklı kullanıcıları hedefliyor.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Xiaomi, tablet ailesine iki yeni model ekledi. Türkiye’de satışa çıkan Redmi Pad 2 Pro büyük ekranıyla, Xiaomi Pad Mini ise kompakt yapısıyla öne çıkıyor. Her iki cihaz da farklı ihtiyaçlara yönelik donanım ve yazılım özellikleriyle geliyor.

Redmi Pad 2 Pro, serinin büyük ekranlı modeli olarak karşımıza çıkıyor. 12,1 inçlik 2.5K çözünürlüklü ekranı, 120 Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteğiyle oyun, film ya da çoklu görevlerde daha akıcı bir deneyim sunuyor.

Redmi Pad 2 Pro

tablet1

TÜV Rheinland sertifikası sayesinde uzun süre kullanımda göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor. 12.000 mAh batarya, 33W hızlı şarj ve 27W ters şarj desteğiyle gün boyu kullanımı mümkün kılıyor. Cihazın kalbinde yer alan Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama seçeneğiyle birlikte geliyor.

Redmi Pad 2 Pro teknik özellikleri

tablet2

  • Ekran: 12,1 inç 2.5K (2560 × 1600), 120 Hz, Dolby Vision, TÜV Rheinland sertifikalı
  • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm)
  • Bellek: 6 GB / 8 GB LPDDR4X
  • Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 2.2, 2 TB’a kadar artırılabilir
  • Kamera: 8 MP arka, 8 MP ön
  • Batarya: 12.000 mAh, 33W hızlı şarj, 27W ters şarj
  • Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Xiaomi Pad Mini

tablet3

Xiaomi Pad Mini, kompakt yapısıyla taşınabilirliği ön planda tutan bir model. 8,8 inçlik 3K ekranı, 165 Hz yenileme hızı ve Dolby Vision desteğiyle görsel deneyimi güçlendiriyor. Sadece 326 gram ağırlığı ve 6,46 mm inceliğiyle kolayca taşınabiliyor.

MediaTek Dimensity 9400+ işlemciyle gelen cihaz, 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle performans tarafında güçlü bir seçenek. 7.500 mAh bataryası 67W hızlı şarj desteği sunarken, çift USB-C girişi de kullanım kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda Xiaomi Focus Pen ve özel klavye aksesuarlarıyla üretkenliği destekleyen özelliklere sahip.

Xiaomi Pad Mini teknik özellikleri

tablet4

  • Ekran: 8,8 inç 3K (3008 × 1880), 165 Hz, Dolby Vision, TÜV Rheinland sertifikalı
  • İşlemci: MediaTek Dimensity 9400+ (3 nm)
  • Bellek: 8 GB / 12 GB LPDDR5X
  • Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1
  • Kamera: 13 MP arka (4K video), 8 MP ön
  • Batarya: 7.500 mAh, 67W hızlı şarj, 18W ters şarj
  • Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, çift USB-C (USB 3.2 Gen 1 desteği)

Türkiye’de satışa çıkan modellerden Xiaomi Pad Mini, 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle 19.999 TL fiyatla raflardaki yerini aldı. Redmi Pad 2 Pro ise 15.799 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcıya sunuluyor. İki model de farklı ekran boyutları ve donanımlarıyla tablet pazarında geniş bir kesime hitap ediyor.

Xiaomi

