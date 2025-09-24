Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Xiaomi Watch S4 (41mm) Türkiye’de Raflarda: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, Watch S4 (41mm) akıllı saatini Türkiye’de satışa çıkardı. Watch S4, tasarımı, sağlık takibi özellikleri ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda Çin’de tanıttığı Watch S4 (41mm) isimli akıllı saat modeli artık Türkiye’de satışta. Modelin başlangıç fiyatı 8.999 TL olarak açıklandı.

Watch S4 (41mm), adından da anlaşılacağı gibi 41 mm’lik bir gövdeye sahip. Yuvarlak tasarımlı model yalnızca 32 gram ağırlığında ve 9,5 mm kalınlığında. Dört farklı renk seçeneğiyle gelen saat, günlük sporları otomatik olarak takip edebiliyor ve birçok sağlık ölçümünü de destekliyor.

Watch S4 (41mm) özellikleri

SAAT1

  • Ekran: 1.32 inç AMOLED
  • Parlaklık: 2.200 nit tepe parlaklık
  • Suya dayanıklılık: 5ATM sertifikası
  • Sensör: Yeni nesil 4-LED + 4PD kalp atış hızı modülü
  • Özellik: Yüzme sırasında anlık kalp takibi
  • Pil ömrü: Yoğun kullanımda 4 gün, standart kullanımda 8 gün

SAAT2

Xiaomi, Watch S4 (41mm) modelini artık Türkiye’de. Avrupa’da 159 eurodan başlayan model, Türkiye’de 8.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda yerini aldı.

SAAT3

SAAT4

