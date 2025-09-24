Xiaomi Watch S4 (41mm) Türkiye’de Raflarda: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda Çin’de tanıttığı Watch S4 (41mm) isimli akıllı saat modeli artık Türkiye’de satışta. Modelin başlangıç fiyatı 8.999 TL olarak açıklandı.
Watch S4 (41mm), adından da anlaşılacağı gibi 41 mm’lik bir gövdeye sahip. Yuvarlak tasarımlı model yalnızca 32 gram ağırlığında ve 9,5 mm kalınlığında. Dört farklı renk seçeneğiyle gelen saat, günlük sporları otomatik olarak takip edebiliyor ve birçok sağlık ölçümünü de destekliyor.
Watch S4 (41mm) özellikleri
- Ekran: 1.32 inç AMOLED
- Parlaklık: 2.200 nit tepe parlaklık
- Suya dayanıklılık: 5ATM sertifikası
- Sensör: Yeni nesil 4-LED + 4PD kalp atış hızı modülü
- Özellik: Yüzme sırasında anlık kalp takibi
- Pil ömrü: Yoğun kullanımda 4 gün, standart kullanımda 8 gün
Xiaomi, Watch S4 (41mm) modelini artık Türkiye’de. Avrupa’da 159 eurodan başlayan model, Türkiye’de 8.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda yerini aldı.