Xiaomi Watch S4 (41mm) Türkiye’de Raflarda: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, Watch S4 (41mm) akıllı saatini Türkiye’de satışa çıkardı. Watch S4, tasarımı, sağlık takibi özellikleri ile kullanıcıların karşısına çıkıyor.

Xiaomi’nin geçtiğimiz aylarda Çin’de tanıttığı Watch S4 (41mm) isimli akıllı saat modeli artık Türkiye’de satışta. Modelin başlangıç fiyatı 8.999 TL olarak açıklandı.

Watch S4 (41mm), adından da anlaşılacağı gibi 41 mm’lik bir gövdeye sahip. Yuvarlak tasarımlı model yalnızca 32 gram ağırlığında ve 9,5 mm kalınlığında. Dört farklı renk seçeneğiyle gelen saat, günlük sporları otomatik olarak takip edebiliyor ve birçok sağlık ölçümünü de destekliyor.

Watch S4 (41mm) özellikleri

Ekran: 1.32 inç AMOLED

Parlaklık: 2.200 nit tepe parlaklık

Suya dayanıklılık: 5ATM sertifikası

Sensör: Yeni nesil 4-LED + 4PD kalp atış hızı modülü

Özellik: Yüzme sırasında anlık kalp takibi

Pil ömrü: Yoğun kullanımda 4 gün, standart kullanımda 8 gün

Xiaomi, Watch S4 (41mm) modelini artık Türkiye’de. Avrupa’da 159 eurodan başlayan model, Türkiye’de 8.999 TL’den başlayan fiyatlarla raflarda yerini aldı.