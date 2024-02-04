Google tarafındaki bir değişiklik sebebiyle Samsung televizyonlar, Google Asistan özelliğinden mahrum kalacak.

Kaliteli akıllı telefonların yanında ürettiği üst sınıf kaliteli ekranlarla da bildiğimiz Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, bu yönüyle televizyon pazarında güçlü olduğunu biliyoruz. Kullanıcıları hem görsel hem de yazılımsal açıdan tatmin etmeyi başaran bu cihazlarıyla şirket, Android deneyimini de akıcı biçimde yaşatıyor.

Fakat son gelişmelere baktığımızda, maalesef bu akıcılığın bir nebze sekteye uğrayacağını görüyoruz. Zira çok sayıda kullanıcının klavyeyle uğraşmamak için kullandığı Google Asistan, Samsung Android TV’lerden kalkıyor. Üstelik sadece yeni modellerden değil, eskilerden de kalkıyor.

İyi de neden?

Bu sessiz sedasız ayrılık, hem 2023 model Samsung televizyonlarda asistanın yer almamasıyla hem de Samsung destek sayfasındaki duyuruyla ortaya çıktı. Bu duyuruda Samsung, şu modellerin Google Asistan’dan mahrum kalacağını açıkladı:

2022 modelleri

2021 modelleri

2020’de çıkan 8K ve 4K QLED modeller

2020’de çıkan Crystal UHD modeller

2020’de çıkan Lifestyle modelleri (Frame, Serif, Terrace, ve Sero)

Duyuruda, bunun Google’ın ilkelerindeki bir değişiklik sebebiyle olduğu söylendi. Zaten Samsung televizyonlara Google Asistan, 2020'de gelmişti. Her cihazdan kalkacağını bu şekilde bakınca da görebiliriz.

1 Mart 2024’ten itibaren Asistan kaldırılacak. Kullanıcılar ne yapacak?

Samsung, kullanıcılara diğer alternatif asistanlara yönelmelerini öneriyor. Bu bağlamda ya televizyonda yüklü gelen Bixby kullanılacak ya da Alexa gibi çözümlere yönelmek gerekecek. Fakat Google Asistan’ı sürekli kullanan veya kendisine alışmış bir kullanıcıysanız, diğer asistanlarda aradığınızı bulamayabilirsiniz.

Sizce Samsung ve Google arasında tam olarak ne oldu?