Xiaomi'nin Tuhaf Sarılabilir Telefon Patenti Ortaya Çıktı

Katlanabilir ve sarılabilir akıllı telefonlar üzerinde çalışmalar yürüttüğü bilinen Xiaomi, yeni bir sarılabilir akıllı telefon patenti aldı. Tuvalet kağıdı benzeri tasarımıyla dikkat çeken konsept, pek de ticari bir ürüne dönüştürebilecek gibi durmuyor.

"Sarılabilir" akıllı telefonlara dair son yıllarda çokça konsept ortaya çıktı ki OPPO, X 2021 adlı konsept akıllı telefonu ile sarılabilir ekranlı akıllı telefonların nasıl bir kullanım sunabileceğini ortaya koymuştu. OPPO X2021, genel olarak katlanabilir akıllı telefonların ekranı katlamak yerine cihazın kasasının içine sardığı tanıdık bir konsept ortaya koyarken Xiaomi'nin daha fütüristik tasarımlar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Xiaomi'nin geçtiğimiz mart ayında Çin Patent Ofisi'ne başvurusunu gerçekleştirdiği ve 12 Mayıs itibarıyla onaylanarak yayınlanmış olan patentte tuvalet kağıdı benzeri silindirik bir gövdeden açılan, sarılabilir bir akıllı telefon konsepti ortaya koyuyor. Tamamen satıldığında adeta bir Bluetooth hoparlöre dönüşen konseptin bir yanında hoparlör, diğer yanında ise mikrofon bulunuyor.

Xiaomi'nin sarılabilir akıllı telefon konsepti bu şekilde görünüyor

Yukarıdaki patent görsellerinde de görebileceğiniz gibi söz konusu silindirik gövdenin dışı, standart bir akıllı telefonun cam arka yüzeyi gibi tamamen koruyucu bir katmandan oluşuyor ve üzerinde kamera modülü hariç hiçbir donanım yer almıyor. Silindir şeklindeki gövdenin üzerinde boydan boya uzanan ince tutamacı çektiğinizde ise gövdenin içinde sarılı halde bulunan ekran ortaya çıkıyor ve cihaz bir akıllı telefona dönüşüyor.

Dürüst olmak gerekirse Xiaomi'nin söz konusu konsepti, hem aşırı hassas bir tasarıma sahip olduğundan hem de tek elle kullanım açısından günümüz akıllı telefonlarının dahi gerisinde kaldığından gerçek bir akıllı telefon olarak piyasaya sürülmek için fazlasıyla fütüristik bir tasarım. Yine de Xiaomi, katlanabilir/sarılabilir ekran teknolojileri konusunda geldiği seviyeyi ortaya koymak açısından söz konusu konsepti Mi Mix Alpha gibi tanıtıp hiçbir zaman piyasaya sürmeyebilir.