Yuvarlanabilir Ekranlı OPPO X 2021'in İlk Videoları

Çinli teknoloji firmalarından OPPO, geçtiğimiz yıl dünyanın ilk yuvarlanabilen ekranlı telefonunu duyurmuştu. OPPO X 2021 adı verilen telefonun birinin elindeki ilk görüntüleri ortaya çıktı.

Son dönemde akıllı telefonların ekranları oldukça önemli değişikliklere şahit oluyor. Pek çok firma çeşitli şekillerde katlanabilen ekranlar için çalışmalarına devam ediyor. En ilginç genişleyen ekran projelerinden birine ise OPPO imza atıyor.

Geçtiğimiz yıl OPPO X 2021 adı verilen ve yuvarlanabilme özelliğine sahip bir akıllı telefon duyurulmuştu. Şimdi de telefonun bir kişinin elinde yer aldığı kısa bir video yayınlandı. Bu da yakında bir lansman olup olmayacağı sorusunu akla getiriyor.

OPPO'dan yuvarlanan ekran

Akıllı telefon üreticileri zaman zaman yeni ürünlerini daha piyasaya çıkmadan önce çeşitli içerik üreticilerine ulaştırır. Bunun amacı da ürünler piyasaya çıktığı anda içeriklerin de internette yerini alabilmesini sağlamaktır.

OPPO X 2021'in de çeşitli videoları internette kendine yer bulmaya başladı. Bu da akıllara yakın zamanda cihazın tanıtılıp tanıtılmayacağı sorusunu getiriyor. Telefonun diğer özellikleri bir yana, ekranının genişleme şeklini izlemek başlı başına bir keyif olarak gözüküyor.

Videolarda cihazın gerçekte nasıl gözüktüğünü, ön ve arka tasarımlarını ve yuvarlanma mekanizmasını da bu videolarda görüyoruz. Fransız YouTuber Brandon LeProktor, telefonu bütün ihtişamıyla sergilemekten çekinmiyor.

Tek düğmeyle açılıp kapanıyor

Fransız içerik üreticisinin çektiği videoda, tek bir düğme yardımıyla ekranın genişletilebildiğini görüyoruz. Arayüz de ekran genişledikçe ona uygun olarak değişiklikler gösteriyor. Aradaki geçiş ise oldukça akıcı oluyor.

Bir diğer videoda ise Sami Tech kanalında kamera ön kamera gibi açılardan inceleniyor. Ayrıca bu videoda telefonu kazara cebimizde büyütmemiz gibi durumlarda ne olduğuna da açıklık getiriliyor. Bu alanda bazı geliştirmeler gerektiği göze çarpıyor. Videoları başlıkların altında izleyebilirsiniz.