Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple'ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone'dan MacBook'a Türkiye'de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Xiaomi Yeni Akıllı Bilekliği Smart Band 10 Glimmer Edition Türkiye’de Satışta: İşte Fiyatı

Xiaomi, Smart Band 10 serisine yeni Glimmer Edition modelini ekledi. Yenilenen tasarım Türkiye’de satışa sunuldu.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Xiaomi, Smart Band 10 serisini yeni bir modelle güncelledi. Smart Band 10 Glimmer Edition adıyla piyasaya çıkan bu model tasarımda yapılan değişikliklerle dikkat çekiyor.

Xiaomi, haziranda küresel pazara sunduğu Smart Band 10’un ardından şimdi de Glimmer Edition’ı tanıttı. Altın gövdeye sahip bu yeni model, metal ve cam kristal bağlantılardan oluşan kayışıyla dikkat çekiyor. NFC desteği ise şimdilik yalnızca Çin’deki kullanıcılarla sınırlı.

Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition özellikleri

Smart Band 10 Glimmer Edition, önceki modelin sunduğu teknik altyapıyı koruyor. Büyük AMOLED ekran, uzun pil ömrü ve 150’den fazla spor modu gibi özellikler bu sürümde de yer alıyor. Böylece kullanıcılar görsel olarak yenilenmiş bir tasarıma sahip olsa da teknik tarafta aynı deneyimi elde ediyorlar.

  • 1,72 inç AMOLED ekran
  • 212 x 520 piksel çözünürlük, 326 PPI piksel yoğunluğu
  • 1.500 nit en yüksek parlaklık (HBM)
  • 60 Hz yenileme hızı, 2.5D kavisli cam
  • 233 mAh batarya, tek şarjla 21 saate kadar kullanım
  • 150’den fazla spor modu
  • 5 ATM suya dayanıklılık
  • Bluetooth 5.4 bağlantı desteği
  • Optik kalp atış hızı sensörü

Smart Band 10 Glimmer Edition, Avrupa’da 79,99 euro fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Türkiye’de ise Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition Buds 6 ile birlikte paket hâlinde** 6.399 TL fiyat etiketiyle satışta**.

Xiaomi’nin Yeni Tablet Modelleri Redmi Pad 2 Pro ve Xiaomi Pad Mini Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları Xiaomi’nin Yeni Tablet Modelleri Redmi Pad 2 Pro ve Xiaomi Pad Mini Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatları
Xiaomi Watch S4 (41mm) Türkiye’de Raflarda: İşte Fiyatı ve Özellikleri Xiaomi Watch S4 (41mm) Türkiye’de Raflarda: İşte Fiyatı ve Özellikleri
YORUMLAR

(1)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Z
Zimbabweli Mahmood 20 saat önce
Tek başına 2099₺ arkadaşlar. Teşekkürler.
Tüm yorumlar yüklendi (1 yorum)
