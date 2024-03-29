Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobilinin 27 dakikada 50 bin sipariş aldığı açıklandı. Bu, aracın dünya çapında satışa çıktığında Tesla'ya sağlam bir rakip olacağının göstergesi.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk otomobili olarak karşımıza çıkan SU7'yi geçtiğimiz gün resmi olarak satışa sunmuştu. Aracın hem şık tasarımı hem modern özellikleri hem de 28.000 euroluk (980 bin TL) başlangıç fiyatı, beklentinin de üzerinde bir popülerliğe ulaşmasını sağlamış gibi görünüyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre SU7, siparişe açıldığı andan itibaren ilk 27 dakika içinde 50 binden fazla sipariş aldı. Aracın henüz yalnızca Çin'de satışa sunulduğunu düşünürsek bu sipariş adedinin Xiaomi'nin tüketicileri etkilemeyi başardığının açık bir göstergesi olduğunu söyleyebiliriz.

Xiaomi SU7 teslimatları nisan ayında başlayacak

Xiaomi SU7'nin nasıl bir ilgiyle karşılaştığını açıklamak için Togg'un resmi olarak yollara çıktığı 2023 yılında toplamda 20 bin otomobil teslim ettiğini hatırlatabiliriz. Xiaomi'nin gelen siparişleri ne kadar sürede teslim edeceği belli değil ancak Çin'in üretim kapasitesini düşünürsek dünyanın herhangi bir yerine göre çok daha hızlı olmasının muhtemel olduğunu tahmin ediyoruz.

Xiaomi SU7 teslimatları nisan ayı sonu itibarıyla başlayacak. Sadece bu bilginin bile şaşırtıcı olduğunu söylemek mümkün. Tesla Cybertruck ya da Togg T10X modelinden de hatırlayabileceğimiz üzere şirketler genellikle yeni otomobil lansmanlarında teslimatları aylar sonrasına erteleyebiliyor. Bu arada Xiaomi SU7'nin için 5.000 adetle sınırlı bir Founders Edition modelinin de bulunduğunu belirteli.