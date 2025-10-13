Xiaomi'nin Elektrikli Otomobili Xiaomi SU7 Ultra Kaza Sonrası Alevler İçinde Kaldı

Xiaomi'nin en güçlü elektrikli otomobili Xiaomi SU7 Ultra, gerçekleşen bir kaza sonrasında alevler içinde kaldı ve otomobilin kapıları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Çin’in batısındaki en büyük şehir Chengdu’da, Tianfu Caddesi üzerinde gerçekleşen yüksek hızlı bir kaza, Xiaomi SU7 Ultra'nın alevler içinde kalmasına yol açtı. Bu sabah gerçekleşen kazada otomobil refüje çarptıktan sonra alev aldı ve sosyal medyada paylaşılan videolar, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Olay yerinde bulunan görgü tanıkları, geçen otomobil sürücülerinin hemen durup yardım etmeye çalıştığını aktardı ancak yan camları dirsek ve ayakkabı tabanlarıyla kırma girişimleri başarısız oldu. Ardından bir yangın söndürücü ile sürücü koltuğuna müdahale edilmeye çalışıldı, fakat hızla yayılan alevler ve yoğun ısı, kurtarma çabalarını engelledi.

Kapılar uzunca bir süre açılamadı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Xiaomi SU7 Ultra'nın kapılarının kilitli olmasının sürücüyü kurtarmayı engellediğini öne sürdü ancak bu konuda henüz resmî bir doğrulama yok. Paylaşılan videolar, Xiaomi SU7’nin alevler içinde kaldığını ve birden fazla kişinin kapıları açamadığını gösteriyor.

Şu ana kadar Chengdu yerel yetkilileri ve Xiaomi Auto kazayla ilgili resmî bir açıklama yapmadı. Kazanın kesin nedeni ve ayrıntılı koşulları hâlen soruşturma altında. Ayrıca olayın ardından Xiaomi hisseleri %6,5 oranında değer kaybetmiş durumda.