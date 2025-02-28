Xiaomi'nin dün akşam resmî olarak satışa sunduğu SU7 Ultra, ulaşılması zor bir başarıya imza attı. Otomobil, sadece 2 saat içerisinde 10 bin satış adedine ulaştı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, dün akşam gerçekleştirdiği bir etkinlikte SU7 Ultra isimli otomobilini de resmî olarak satışa sundu. Tasarımıyla ve yüksek performansıyla mest eden otomobil, satışa sunulmasıyla ulaşılması zor bir başarıya imza attı.

Xiaomi SU7 Ultra'nın resmî olarak satışa sunulmasından sadece 10 dakika sonra 6.900. siparişini aldı. Lüks otomobil, sadece 2 saat içerisinde de toplam 10 bin satış adedine ulaştı. Tabii bu başarı, durduk yere yaşanmamıştı. Ekim 2024'te ön siparişe açıldığı zaman 111 bin dolar istenen SU7 Ultra'nın resmî satış fiyatı, yüzde 35 civarında düştü ve 72 bin 800 dolar olarak açıklandı. Bu da arabaya ilgi gösteren Çinlileri harekete geçirdi.

Gelecek hafta Avrupa lansmanı yapılacak!

Bundan kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Xiaomi'nin SU7'yi Avrupa'ya getirmek istediğinden ve bunun için yaptığı bir iş birliğinden bahsetmiştik. Şirket, buna paralel olarak önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre Xiaomi'nin otomobilleri, gelecek hafta başlayacak olan Mobile World Congress 2025 (MWC 2025) etkinlikleri kapsamında İspanya'ya getirilecek. Aracın Avrupa satışlarının doğrudan başlayıp başlamayacağı ise şimdilik belirsiz.

Xiaomi SU7 Ultra'nın özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için:

Başta BYD olmak üzere Çinli otomobil üreticileri, özellikle de Avrupa pazarını ciddi anlamda karıştırmaya başladılar. Hâl böyle olunca Xiaomi'nin otomobilleri, Avrupa'da çok büyük ilgi görebilir gibi duruyor. Peki bu otomobil bir gün Türkiye'ye de gelir mi? İşte bu sorunun cevabını şimdilik kimse bilmiyor.