Xiaomi, elektrikli otomobil dünyasında dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. Şirket, kurduğu bir ortaklık ile otomobillerini ihraç etmeye başlayacağını açıkladı. Peki Xiaomi SU7, Türkiye'ye gelir mi?

Yakın geçmişte elektrikli otomobil sektörüne giren Xiaomi'den bomba bir hamle geldi. Şirket, otomobil ihracatı yapmak için Çin hükûmetinin en büyük holdingleri arasında yer alan Sinomach ile ortaklık kurdu. Atılan imzalar, Xiaomi'nin otomobillerinin küresel çapta satışa çıkacağının açık bir göstergesi.

Aslına bakacak olursak Xiaomi, konuyla ilgili daha önceden açıklamalar yapmış ve ilk aşamada Çin pazarına odaklanacağını söylemişti. Hatta şirket, 2030 yılı gibi küresel pazarlara açılmayı planlıyordu. Ancak SU7'nin piyasaya sürüldüğü Mart 2024'ten bu yana 140 bin civarı satış yapması ve tüketicilerden tam not alması, Xiaomi'nin planlarını değiştirmiş gibi görünüyor. Tabii şirketin esas hedefi, SU7'den kâr etmek.

Xiaomi otomobiller hangi ülkelere ulaşacak?

Xiaomi'nin otomobil ihracat işleri, Sinomach'ın yan kuruluşlarından Hyperion Leasing tarafından yönetilecek. Ancak Hyperion Leasing, konuyla ilgili henüz detaylı bir açıklama yapmadı. İhracatların büyük pazarlara ulaşacağı ifade edildi. Yani Xiaomi SU7'nin hangi ülkelere ulaşacağı şimdilik belirsiz. Bu noktada diyebileceğimiz tek şey, "Keşke Türkiye'ye de gelse" olacaktır.

Xiaomi ile Sinomach arasındaki iş birliğine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.