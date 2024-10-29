Xiaomi, standart SU7 modelinin yanı sıra daha güçlü modeli olan SU7 Ultra'yı resmî olarak tanıttı.

Xiaomi, SU7 modelinin yanına katılacak olan yeni SU7 Ultra’yı Çin’de resmî olarak tanıttı. İlk olarak Temmuz ayında prototip olarak görücüye çıkarılan bu model, sunduğu performans özellikleriyle dikkat çekiyor.

Xiaomi SU7 Ultra, 1.500 beygir gücüne ulaşan motor kapasitesi ve 0’dan 100 km/s hıza 2 saniyeden kısa sürede çıkabilme yeteneğiyle segmentinde yeni bir standart oluşturuyor ancak bu yüksek performans, aracın fiyatına da yansımış durumda.

Tasarım ve aerodinamik özellikler

Xiaomi SU7 Ultra, standart SU7 modeline kıyasla daha sportif bir tasarıma sahip. Genişletilmiş gövde yapısı, 1,56 metre genişliğinde arka rüzgârlık ve 21 inçlik Pirelli P Zero 5 lastikleriyle geliyor. Ayrıca aktif bir arka difüzörle birlikte 265 kilogramlık bir bastırma kuvveti de sağlıyor.

İç mekân tasarımında ise Alcantara deri döşemeler, karbon fiber detaylar ve lüks dokunuşlarla yüksek konfor hedeflenmiş.

Güç aktarım organları ve şarj kapasitesi

SU7 Ultra, 93,7 kWh kapasiteli CATL üretimi Qilin 2.0 bataryadan güç alıyor. Bu batarya, etkileyici bir 1.330 kW deşarj kapasitesine sahip ve yalnızca 11 dakikada %10’dan %80’e kadar şarj edilebiliyor.

Üçlü elektrik motoru ise toplamda 1.526 beygir gücü ve 1.770 Nm tork üretiyor. Bu sistem, aracın 0’dan 100 km/s hıza 1,98 saniyede, 200 km/s hıza ise 5,86 saniyede ulaşmasını sağlıyor. SU7 Ultra’nın maksimum hızı ise 350 km/s olarak ölçülmüş.

Fren sistemi ve yol tutuş performansı

Xiaomi, SU7 Ultra’yı güçlü bir fren sistemiyle donatmış. Aracın önünde 430 mm x 40 mm, arkasında ise 410 mm x 32 mm boyutlarında karbon seramik fren diskleri bulunuyor.

Akebono kaliperlerle desteklenen bu diskler, aracın 100 km/s hızdan tam durma noktasına yalnızca 30,8 metrede ulaşmasını sağlıyor. Ek olarak Asil-D tork vektörleme sistemi ile geliştirilmiş yol tutuşu sağlanıyor.

Fiyat ve bulunabilirlik

SU7 Ultra, Çin pazarında 814.900 yuan (yaklaşık 114.200 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunumuş durumda. Xiaomi CEO’su Lei Jun, SU7 Ultra’yı Porsche Taycan Turbo GT modeline güçlü bir alternatif olarak konumlandırıyor. Araç, lansman etkinliğinden sonra kısa sürede 3.680 adet ön sipariş almış durumda.

Şimdilik Çin pazarına özel olan otomobilin gelecekte global çapta satışa sunulup sunulmayacağı da şimdilik belirsiz.

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