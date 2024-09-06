Xiaomi'nin üzerinde çalıştığı bilinen tuşsuz telefonun tasarımına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Telefonun bazı özellikleri de ortaya çıkmış durumda.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bundan birkaç hafta önce bomba bir iddia ile gündeme gelmişti. Sızıntı kaynaklarının yaptıkları açıklamalara göre şirket, hiçbir fiziksel tuşu bulunmayan bir telefon üzerinde çalışıyordu.

Şimdi bu iddianın gerçek olduğunu gözler önüne seren bir gelişme yaşandı. "Wangshu" olarak kodlanan telefonun görüntüleri, ilk kez paylaşıldı. Çin merkezli forum sitelerinde paylaşılan görüntüler, telefonun MIX serisinin bir parçası olabileceğini gözler önüne seriyor.

Xiaomi'nin tuşsuz telefonu böyle görünebilir

Edinilen bilgilere göre Xiaomi'nin ilk tuşsuz telefonu, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden güç alacak. Ayrıca bu akıllı telefonda ekrana gömülü selfie kamera bulunacak. Telefonun 200W hızlı şarj desteğine sahip olacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

Aslına bakacak olursak Xiaomi, bundan birkaç yıl önce de tuşsuz telefon projesi ile gündeme gelmişti. Ancak o dönemler "zhuque" olarak anılan akıllı telefon, hiçbir zaman piyasaya sürülmedi. Artık daha deneyimli olan şirket, tuşsuz telefonunu bu kez piyasaya sürebilir gibi görünüyor.