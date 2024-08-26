Çinli teknoloji devi Xiaomi, hiçbir fiziksel tuşu bulunmayan bir telefon geliştiriyor.

Telefonlarımızın üzerindeki tuşların sayısı zaman içerisinde oldukça azaldı. Bir dönem bazı akıllı telefonlarda tam bir klavye bulunuyordu. Zaman içerisinde bu tuşların sayısı gittikçe azaldı ve akıllı telefonlarımızda çok az sayıda fiziksel tuş kaldı.

Bugün ortaya çıkan iddialara göre Xiaomi, kalan tuşları da kaldırıp tamamen tuşsuz bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Bu modelin şirket içindeki kodadının ise Zhuque olduğu belirtiliyor. İddialara göre bu cihaz bir amiral gemisi olacak.

Çok fazla beklemek gerekmeyebilir

Xiaomi'nin yeni modelinde fiziksel düğmeler yerine basınç algılama sensörleri bulunacağı tahmin ediliyor. Bu modelin resmî olarak tanıtılması için ise 2025 ve 2026 yıllarında gerçekleşecek gibi görünüyor. Telefonda Xiaomi'nin kendi işlemcisi yer alacak. Bu işlemcinin de TSMC'nin 4 nm temelli üretim hattından çıkacağı ve Snapdragon 8 Gen 1 ile yakın performans göstereceği ifade ediliyor.

Xiaomi ile ilgili iddialar bu kadarla da sınırlı değil. Firmanın ayrıca iki farklı noktadan katlanabilen bir akıllı telefon modeli üzerinde çalıştığı yönünde iddialar da bulunuyordu. İki yerden katlanabilen modelin gelecek yıl raflardaki yerini alacağı da iddia ediliyor.

Görünüşe göre Xiaomi, akıllı telefon pazarına gerçek anlamda yeni bir soluk getirmek için büyük çaba harcıyor. Sizce bu modeller başarılı olabilecek mi? Yoksa niş bir kitleye hitap eden pahalı oyuncaklar mı olacaklar?