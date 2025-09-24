Xiaomi Yapay Zekâ Destekli Yeni Robot Süpürgeleri Vacuum 5 ve Vacuum 5 Pro'yu Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte en yeni ve en gelişmiş robot süpürgeleri olan Vacuum 5 serisini tanıttı.

Xiaomi yeni Robot Vacuum 5 ve Robot Vacuum 5 Pro modellerini piyasaya sürdü. 20.000 Pa emiş gücü, 5.200 mAh batarya ve 140 dakikaya varan çalışma süresiyle dikkat çeken bu yeni robot süpürgeler, güçlü performanslarıyla ev temizliğinde fark yaratmanın peşinde. dToF akıllı radar teknolojisi sayesinde 9,5 cm yükseklikten mobilyaların altına girebilen bu yeni robot süpürgeler; toz, evcil hayvan tüyü ve iri kalıntıları etkili şekilde temizleyebiliyor.

Yeni serinin en dikkat çekici özelliği ise kendiliğinden boşalan istasyonu. 80 °C sıcak suyla paspas yıkama, sıcak hava ile kurutma ve otomatik toz boşaltma özellikleri bulunan istasyon, 2,5 litrelik toz torbası ile 75 gün boyunca boşaltma gerektirmiyor. Ayrıca 4 litrelik su tankı, tek dolumla 400 m²’ye kadar temizlik sağlayabiliyor.

Pro modeli yapay zekâ desteğiyle öne çıkıyor

Robot Vacuum 5 Pro modeli, üçlü kamera sistemiyle evin gerçek zamanlı görüntüsünü sunarken, yapay zekâ destekli engel ve kir tespitiyle öne çıkıyor. Temel modelde ise bu özelliklerin yerine S-Cross engel önleme teknolojisi bulunuyor. Her iki model de Alexa ve Google Assistant ile sesli kontrol desteği sunuyor ve Xiaomi Home uygulaması üzerinden özelleştirilebiliyor.

Fiyat tarafında Xiaomi Robot Vacuum 5,** 699,99 euro** iken Robot Vacuum 5 Pro ise 799,99 euro etiket ile satışa sunulmuş durumda.