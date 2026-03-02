Tümü Webekno
Xiaomi'nin 1.900 Beygirlik Süper Spor Otomobili Vision GT Tanıtıldı

Xiaomi, MWC 2026'da Gran Turismo programı için geliştirdiği yeni Vision GT konsept otomobilini tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Xiaomi, Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress 2026 kapsamında Gran Turismo programı için geliştirdiği Vision GT elektrikli süper otomobil konseptini tanıttı.

Vision GT, Xiaomi’nin kendi geliştirdiği 900V Silikon Karbür platformu üzerine inşa edildi. Henüz resmî güç verisi açıklanmasa da sistemin 1.900 beygir gücü seviyesinde bir performansı kaldırabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor. Eğer bu rakam doğrulanırsa, konsept Ferrari’nin 1.337 bg’lik Vision GT’sini ve Porsche’nin elektrikli Vision GT’sini geride bırakarak program tarihinin en güçlü konseptlerinden biri olabilir.

Tasarımda radikal yaklaşım

2

Araç aşırı alçak gövde yapısı, makas kapılar, köpekbalığı yüzgeci formundaki tavan çizgisi ve agresif hava kanallarıyla dikkat çekiyor. Xiaomi Baş Tasarımcısı Li Tianyuan’a göre amaç, harici eklentilere ihtiyaç duymadan maksimum aerodinamik verimlilik sağlamak.

İç mekânda ise kelebek formunda direksiyon, panoramik ekran ve “kozaya benzeyen” sürücü koltuğu gibi futuristik detaylar yer alıyor.

Vision Gran Turismo programı nedir?

3

Vision Gran Turismo programı, 2013’ten beri Mercedes-Benz, BMW ve Ferrari gibi köklü üreticilerin hayal gücünü sergilediği özel bir platformdu.

Şimdi ise Xiaomi, bu elit kulübe girerek “Biz sadece teknoloji şirketi değiliz, otomotivde de iddialıyız” mesajını veriyor.

Araba Xiaomi MWC

