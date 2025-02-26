Xiaomi Watch S4, küresel lansmandan önce Avrupa'da bir perakendeci listesinde görüldü. Cihazın fiyatı ve teknik detayları ortaya çıktı.

Xiaomi'nin yeni akıllı saati Watch S4, henüz küresel olarak tanıtılmadan Avrupa'daki bir perakendeci listesinde ortaya çıktı. Xiaomi Watch S4'ün fiyatı ve teknik özellikleriyle ilgili önemli detaylar sızdırıldı.

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi'nin merakla beklenen Watch S4 modelinin tasarımı sızdırıldı. İşte ortaya çıkan detaylar!

Xiaomi'nin Watch S4'ü ile ilgili ortaya çıkan ayrıntılar

Xiaomi, Watch S4 modelini geçtiğimiz ekim ayında Çin’de tanıtmıştı. Şimdi ise saatin Avrupa’da piyasaya sürülmesi beklenirken, bir Hırvat perakendeci cihazı listeledi. Listede Xiaomi Watch S4'ün 179 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacağı belirtiliyor. Ancak bu rakamın Xiaomi tarafından resmî olarak doğrulanmadığını, daha önce 159 euro başlangıç fiyatı iddialarının da ortaya çıktığını belirtmek gerekiyor.

Xiaomi Watch S4, önceki nesil Watch S3 ile büyük ölçüde benzer özelliklere sahip olacak. Ancak yeni model, 2.200 nit tepe parlaklığına ulaşan daha parlak bir ekran ve güncellenmiş Bluetooth 5.3 bağlantısı ile fark yaratıyor. Geçmiş model olan Watch S3, Avrupa'da 149 euro başlangıç fiyatı ile satışa sunulmuştu.

Xiaomi Watch S4’ün küresel lansmanının MWC 2025 etkinliğinde gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak Avrupa’daki perakendeci listelemesi cihazın fiyatı ve teknik özellikleriyle ilgili önemli detayları ortaya koydu. Saatin kesin çıkış tarihi ve resmi fiyatlandırması ise Xiaomi'nin yapacağı açıklamayla netleşecek.