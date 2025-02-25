Xiaomi 15 Ultra, 720 TL'lik Yapay Zekâyı Ücretsiz Olarak Sunacak

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra, normal fiyatı 720 TL olan Gemini Advanced üyeliğini ücretsiz olarak kullanıcılarına sunacak.

Xiaomi 15 Ultra, şimdiden tasarımı ve üst düzey kamera özellikleriyle büyük ilgi uyandırdı ancak Xiaomi, kullanıcılarını daha da memnun edecek bir sürprizle gelmeyi planlıyor.

Android Authority’nin keşfettiği kodlara göre Xiaomi 15 Ultra ve serideki diğer telefonlar, normalde aylık 720 TL olan Gemini Advanced'i ücretsiz olarak sunabilir.

Gemini Advanced, Xiaomi 15 Ultra sahiplerine ücretsiz olacak

Google Gemini Advanced, güçlü yapay zekâ yetenekleriyle dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Gemini 2.0 Pro modeline erişimin yanı sıra gelişmiş araştırma araçlarına ve 2 TB Google One bulut depolama alanına sahip olacak. Bu da Xiaomi 15 Ultra’nın iddialı kamerasıyla çekilen fotoğraf ve videoları depolamak için ekstra alana ve düzenlemek için ekstra yapay zekâ destekli araçlara ulaşabileceğiniz anlamına geliyor.

Xiaomi ve Google arasındaki bu yapay zekâ ortaklığı daha da derinleşebilir. İddialara göre Gemini’nin yapay zekâ özellikleri, Xiaomi’nin sistem uygulamalarına entegre edilecek.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi 15 Ultra, 2 Mart’ta Mobil Dünya Kongresi'nde resmî olarak tanıtılacak. Etkinlikte tüm detayların açıklanmasıyla sizlere aktarıyor olacağız.