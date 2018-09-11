Xiaomi Telefonlarına, WhatsApp’a Özel ‘Temizlik’ Aracı Geldi

Xiaomi, Android işletim sistemiyle sunduğu telefonlarında, MIUI kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıkıyor. Yakın zamanda MIUI 10 güncellemesini sunan şirket, bu güncellemeyle WhatsApp’a özel bir temizlik aracı da getirdi. Artık WhatsApp’ın hafızada şişen verilerini Xiaomi telefonlarında temizlemek çok kolay.

WhatsApp, zamanla telefonunuzda daha çok yer kaplamaya başlayan bir uygulamadır. Arka planda biriken uygulama verileri, cihazı en çok yoran detaylardan birisidir. Bu dosyalardan kurtulmanın birbirinden farklı yolları olsa da bu durum artık Xiaomi telefonlarında daha kolay. Gün geçtikçe kullanıcı dostu olmaya devam eden MIUI arayüzüne özel bir temizlik aracı geldi.

MIUI içerisinde bulunan telefon ayarlarını yönetebildiğiniz merkezde, SMS ya da çağrı engelleme ve önbellek dosyalarını temizleme gibi işlemleri zaten yapabiliyorduk. MIUI 10 ile birlikte gelen WhatsApp’a özel araç sayesinde (WhatsApp Cleaner) telefonu kolayca ferahlatmak mümkün olacak. WhatsApp’tan gönderip aldığınız görüntüler, videolar, sesler, belgeler ve GIF’lerin hepsi şişen dosyalara dahil olduğu için bu işlemi ilk uyguladığınızda farkı hissetmeniz mümkün.

WhatsApp Cleaner, mesajlaştığınız kişilere ilişkin verileri ayrı ayrı silmenize olanak tanımıyor. Bunun gerçekleşmesi için WhatsApp görüşmelerinizi MIUI ile yani doğrudan Xiaomi ile paylaşılması gerekir. Muhtelemen WhatsApp’ın gizlilik politikaları gereğince özellik şu an nasılsa o şekilde kullanılmaya devam edecek. Eğer WhatsApp dosylarını kişilere özel temizlemek isterseniz, uygulamanın yerleşik hizmetini kullanabilirsiniz. Bunun için WhatsApp içerisinden sırayla Ayarlar’a, Veri ve Depolama Kullanımı’na ve Depolama Kullanımı’na tıklayın, uygulama sizi yönlendirecektir.

Eğer WhatsApp uygulamasına ilişkin bütün bilgileri silmek isterseniz, Xiaomi’nin yerleşik hizmeti çok işinize yarayacak. Önemli fotoğraflar, videolar, belgeler, ses dosyaları gibi verilerin yedeğini alıp, bu işlemi gönül rahatlığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

Xiaomi; 4, 8 ya da 16 GB’lık sınırlı depolama alanına sahip cihazlar için kullanıcı dostu özellikleri sunmaya devam ediyor.