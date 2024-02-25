Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte iki yeni akıllı saatini ve bir akıllı bilekliğini globalde satışa sundu.

Xiaomi 14 serisinin de global lansmanının yapıldığı etkinlikte yeni amiral gemisi telefon serisine akıllı saat ve bileklikler eşlik etti.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Xiaomi Watch S3, Watch 2 ve Smart Band 8 Pro, gerçekleşen global lansman ile birlikte satışa sunuldu.

Gelişmiş özelliklerle donatılmış yeni Smart Band 8 Pro'ya göz atalım;

Xiaomi Smart Band 8 Pro, akıllı saat ile akıllı bileklik arasındaki çizgiyi kaybolma noktasına getiren şık ve premium bir tasarıma sahip. 1.74 inç'lik, 60 Hz yenileme hızı ve 336 PPI ile gelen AMOLED ekranı, metalik çerçevesi ve hem sağlık hem spor takip özellikleri ile öne çıkan cihaz, 14 günlük pil ömrü ile de dikkat çekiyor.

22,5 gram ağırlığında olan Smart Band 8 Pro, oldukça dayanıklı bir tasarıma sahip. 150'den fazla egzersiz programını destekleyen cihaz aynı zamanda nefes egzersizi, stres kontrolü, kalp atış hızı, uyku takibi gibi bir akıllı bileklikten beklediğiniz tüm özelliklere sahip.

Ülkemizde 2,299 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olan Smart Band 8 Pro, 3 Mart'a kadar 100 TL indirim ile satışta olacak.

Xiaomi Watch S3 de dikkat çeken özellikleriyle satışta;

Yalnızca sağlık ve spor takibi değil iletişim için de kullanılabilecek bir seçenek arayanlar için ise Xiaomi'nin en yeni seçeneklerinden biri Watch S3. 1.43 inç'lik, 60 Hz yenileme hızı ve 326 PPI ile gelen dayanıklı ekranıyla dikkat çeken saat, 150'den fazla egzersiz uygulaması, sağlık takibi özellikleri ve Bluetooth arama destekleme özelliği ile öne çıkıyor.

Tasarımıyla dahaa klasik bir görüntü arayanları cezbedecek akıllı saat, geliştirilmiş 15 günlük pil ömrü ile uzun süreli kullanım vadediyor. Alüminyum alaşımlı çerçevesi ve farklı renk seçenekleri ile gelen Watch S3, şu an için ülkemizde gümüş ve siyah seçenekleri ile satışta.

Saatin fiyatı ise 5.099 TL ancak yine Waatch S3 de ilk haftaya özel 100 TL'lik bir indirim ile 4.999 TL'den satışa çıktı.

Grubun en gelişmişi ve en pahalısı: Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2, Google'ın Wear OS işletim sistemi ile geliyor ve Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1'den güç alıyor. Xiaomi, Watch 2'nin tam şarjla yaklaşık 65 saatlik kullanım sunacağını söylüyor. Ancak tabii ki bu süre kullanım senaryolarına göre farklılık gösterebilir.

1,43 inçlik yuvarlak bir ekrana sahip olan akıllı saat, kayak takibi de dahil olmak üzere 160 farklı spor takibi yapabiliyor. Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyeleri ve uyku takibi gibi sağllık takip özelliklerinin tamamına sahip olan Watch 2, ülkemizde henüz satışa çıkmadı ancak fiyatı belli ve ''yakında'' geleceği söyleniyor.

Watch 2'nin fiyatı ise 7.149 TL olacak.