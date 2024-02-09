25 Şubat günü tanıtılması beklenen Xiaomi 14 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Cihaz, kamera başta olmak üzere birçok konuda zirveye oynayan özelliklere sahip olacak.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıttığı amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 serisini küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Cihazların küresel lansmanı, 25 Şubat günü gerçekleştirilecek. Bu etkinlikte, Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro’ya ek olarak yepyeni bir telefon daha göreceğiz.

Bu telefon, daha önceden olduğu gibi ilk modellerden sonra tanıtılan Xiaomi 14 Ultra olacak. Cihazın özellikle kamera tarafında serinin en iyi modeli olması bekleniyor. Bugün ortaya çıkan bir sızıntı ise bunu doğrulayarak telefonun neredeyse tüm özelliklerini bize gösteriyor.

Xiaomi 14 Ultra, 4 adet 50 MP Leica kamera ve Snapdragon 8 Gen 3 ile gelecek

Xiaomi 13 Ultra

Sızıntılarıyla tanınan Yogesh Brar, Xiaomi 14 Ultra’nın muhtemel özelliklerini paylaştı. Özelliklere baktığımızda cihazın gerçekten de bekleneni vereceğini ve “amiral gemisi” tabirine yakışan bir cihaz olacağını görüyoruz.

İddiaya göre Xiaomi 14 Ultra, 6,73 inçlik 120 Hz yenileme hızına sahip QHD+ AMOLED ekranla gelecek. Cihaz, piyasaki en güçlü işlemcilerden olan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setine sahip olacak. Bu işlemcinin 16 GB LPDDR5X RAM’le eşleştirileceği söyleniyor. Depolamanın ise 1 TB’a kadar sunulabileceği iddialar arasında.

En çok merak edilen kamera kısmında yine Leica iş birliğini göreceğiz. Xiaomi 14 Ultra, dörtlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Burada bizi 50 MP ana, 50 MP ultra geniş, 3,2X 50 MP telefoto ve bir tane de 5X 50 MP telefoto kamera karşılayacak. Önde ise 32 MP’lik bir selfie kamerası bunlunacak.

Xiaomi 14 Ultra, kutudan Android 14 tabanlı HyperOS arayüzü ile çıkacak. Cihazın 90W kablolu şarj destekli 5.300 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Bunun dışında IP68 su geçirmezlik sertifikasına sahip olacağı da ekleniyor. Fiyatı konusunda ise şu an bir şey söylemek mümkün değil. Ancak söylentiler, kameraları nedeniyle geçen seneki Xiaomi 13 Ultra’dan daha pahalı olacağı yönünde. 13 Ultra, 1500 euro’luk fiyatla Avrupa’ya gelmişti. Bu yüzden 14 Ultra’nın fiyatı büyük merak konusu.

Xiaomi 14 Ultra muhtemel teknik özellikleri

Ekran 6,73 inç, 120 Hz, QHD+, AMOLED İşlemci Snapdragon 8 Gen 3 RAM 16 GB Depolama 1 TB'a kadar Arka Kamera 50 MP ana, 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto (3,2X) ve 50 MP telefoto (5X) Ön Kamera 32 MP Batarya 5.300 mAh (90W) İşletim Sistemi HyperOS (Android 14)

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro'nun özellikleri için: