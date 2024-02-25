Xiaomi, gerçekleştirdiği yeni etkinlikte Xiaomi 14'ü tanıttı. Telefon ayrıca ülkemizde de ön siparişe açıldı.

Xiaomi 14 serisinin Pro ve Ultra modellerine eşlik eden Xiaomi 14 modelinin global lansmanını gerçekleştirdi. Xiaomi 14 de serinin diğer üyeleri gibi tüm özelliklerinin yanında Leica lenslerle donatılmış kamerasıyla da dikkat çekiyor.

Lansman sonrası ülkemizde de ön siparişe açılan telefonun tüm özelliklerine ve fiyatına gelin yakından bakalım.

Güçlü işlemci, kompakt ve şık tasarım

Xiaomi 14, ilk bakışta şık tasarımıyla dikkat çekiyor. Siyah, beyaz ve yeşil olmak üzere üç farklı renk ile satışa çıkacak olan telefon, serinin diğer üyelerine kıyasla çok daha kompakt bir model oluşu ile öne çıkıyor.

120 Hz yenileme hızına sahip 6.36 inçlik ekranı, kavisli cam tasarıma sahip arka yüzü, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 4610mAh'lık bataryası ile Xiaomi 14, kullanıcılarına yüksek performans ve konforlu bir kullanım vadediyor.

Telefon aynı zamanda serinin en güçlü yanlarından olan Leica lenslerle donatılmış durumda ve bir amiral gemisinden beklenen şekilde yüksek kamera performansı vadediyor.

Xiaomi 14 teknik özellikleri:

Ekran 6.36 inç, AMOLED, 1.5K, 120 Hz, 3.000 nit, HDR10+ İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 GB Depolama 512 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 50 MP + 50 MP Batarya 4.610 mAh (90W) İşletim Sistemi HyperOS

Xiaomi 14 fiyatı:

Ülkemizde de 25 Şubat itibarıyla ön siparişe açılan Xiaomi 14, 49,999 TL fiyat etiketine sahip.