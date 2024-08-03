Audi CEO’su Gernot Döllner, şirketin tamamen elektrikli olma planlarında esnemeye gidip biraz daha içten yanmalı araç üretebileceklerini açıkladı. Birçok otomobil devi, taleplerin az olması nedeniyle bu tarz kararlar alıp hedeflerini erteliyordu. Audi de onların arasına katılacak.

Elektrikli otomobiller “gelecek” olarak nitelendirilseler de şu sıralarda durum pek istendiği gibi gitmiyor. Öyle ki talepler beklenenin çok altında. Durum böyle olunca da otomobil devlerinin tamamen elektrikli olma planlarını ertelediğini görüyorduk. Mercedes’ten Porsche’ye, Ford’dan Renault’ya kadar birçok markadan bu tarz hamleler gelmişti.

Şimdi de elektrifikasyon hedeflerini erteleyenler kervanına bir marka daha katıldı. Alman şirket Audi, tamamen elektrikli olma planlarını birkaç yıl daha erteleyebilir.

İçten yanmalı Audi’leri biraz daha görebiliriz

Top Gear’a açıklamalarda bulunan Audi CEO’su Gernot Döllner, şirketin içten yanmalı araç üretimini biraz daha sürdürebileceğini ve elektrifikasyon hedeflerinde biraz “esnetme” yapabileceklerini belirtti. Şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlarını artıracaklarını da ekledi.

Audi, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda 2033 yılına kadar tamamen elektrikli olma hedefi olduğunu ifade etmişti. Ancak CEO’nun verdiği demeç, bunun birkaç yıl daha uzayabileceğini ortaya koydu.

Avrupa Birliği’nin 2035’ten itibaren tamamen elektrikli araçlara geçme ve içten yanmalı motorlu araçları yasaklama planı var. AB yetkilileri, geçtiğimiz haftalarda bu hedefi ertelemeyeceklerini belirtmişti. Eğer herhangi bir erteleme olmazsa markalar, 2035’te Avrupa’da sadece elektrikli araç satabilecek.

Ancak elektrikliler, Audi için uzun vadede hâlâ tek seçenek

Audi, içten yanmalı araçlara biraz daha devam edeceğini söylese de elektriklilerin gelecek için öneminin altını çiziyor. Döllner, uzun vadede elektrikli araçların hâlâ tek seçenek olduğunu vurgulamış. Yani küçük ertelemeler olsa da tamamen elektriklilere geçecekler.